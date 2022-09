Chevrolet Equinox EV, suv conveniente su misura per gli Usa

Dopo aver presentato quest'anno i modelli Silverado EV e Blazer EV, General Motors prosegue nel processo di elettrificazione del proprio brand Chevrolet con l'inedita Equinox EV 2024, un suv completamente elettrico che - grazie a una strategia di prezzi 'su misura' le famiglie vuole contribuire al passaggio sicuro e senza compromessi a un modello Bev. Verrà mostrato in prima mondiale all'imminente Detroit Auto Show.



"Siamo a un punto di svolta in cui i veicoli elettrici saranno la scelta principale per la prossima generazione di clienti - ha commentato Mary Barra, presidente e Ceo di General Motors - e Equinox EV guiderà questo cambiamento per noi. Grazie alla flessibilità della piattaforma Ultium di GM, stiamo introducendo sul mercato veicoli elettrici praticamente in ogni fascia di prezzo e per ogni destinazione".

Con un prezzo di partenza di circa 30.000 dollari, Equinox EV inserisce Chevrolet nel segmento dei suv compatti facendone l'EV più conveniente nella sua classe e a completamento di un portafoglio elettrifico che copre i segmenti principali, inclusi i modelli full-size (Silverado EV), i suv di medie dimensioni (Blazer EV) e i suv compatti (Bolt EV e Bolt EUV).

Il nuovo Equinox EV mantiene gli attributi di stile, spazio, sicurezza - oltre che di controvalore - che hanno decretato il successo dell'Equinox con motore a benzina, secondo modello più venduto nella gamma Chevy alle spalle del Silverado. Sarà proposto dall'autunno 2023 negli allestimenti LT e RS, il secondo con un carattere più sportivo, e con trazione anteriore oppure eAWD.

Chevrolet non ha fornito per il momento dei ufficiali sulle motorizzazioni (che dovrebbero fornire 210 Cv nella variante base a trazione anteriore e 290 in quel con due unità e quattro ruote motrici eAWD) ma un riepilogo delle diverse autonomie. Si spazia da un minimo di 400 km per le varianti d'ingresso fino a 480 per gli allestimenti definiti livello 2 e 3.