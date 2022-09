Ford E-Transit Custom, instancabile 'lavoratore' alla spina

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Instancabile lavoratore e al cento per cento elettrico, pensato per la produttività di piccole e medie imprese di tutta Europa. La novità nel settore dei van si chiama E-Transit Custom ed'è la ricetta di Ford Pro per la rivoluzione elettrica nel mondo dei furgoni. La versione con la spina del furgone più venduto nel continente europeo è stata progettata da zero combinando la tecnologia avanzata dei veicoli elettrici, con l'ecosistema digitale di software e servizi Ford Pro e punta tutti quei clienti Ford, tanti, del segmento dei van da una tonnellata.



Capacità di ricerca, ingegneria e software all'avanguardia, sono le basi per un vero e proprio ecosistema di servizi, più che di un solo veicolo, che caratterizza E-Transit Custom. Il tutto, per fare in modo di aiutare le aziende a ridurre i costi di gestione, a lavorare in modo più efficace e a semplificare la transizione verso flotte di veicoli elettrici. Il van elettrico è stato ispirato proprio dalle esperienze e dall'analisi di business che Ford Pro ha condotto sulle piccole e medie imprese e delle loro richieste.

"Ford Pro e l'E-Transit Custom - ha commentato Jim Farley, presidente e CEO di Ford Motor Company- stanno ridefinendo le funzioni di un veicolo commerciale, consentendo ai lavoratori e alle aziende di entrare in una nuova era digitale. Abbiamo ascoltato i consigli dei nostri clienti per oltre 50 anni e questa sinergia ha contribuito a rendere il Transit Custom il veicolo commerciale più popolare in Europa. Il nuovo E-Transit Custom è stato pensato e progettato per soddisfare le loro esigenze con un Transit per la nuova era, pronto come sempre a sporcarsi le mani quando c'è da lavorare".

L'autonomia prevista, grazie alla tecnologia delle batterie di nuova generazione, parla di 380 km, con una capacità di ricarica rapida di 125 kW, caratteristica, questa, fondamentale per un veicolo dedicato al lavoro quotidiano. A disposizione dei suoi clienti, Ford Pro allestirà anche tutta una serie di soluzioni per gestire e ottimizzare la ricarica. La cabina non è stata concepita come semplice cabina, ma piuttosto come una sorta di hub aziendale, con connettività 5G e uno spazio di lavoro flessibile che include funzioni intelligenti come un volante che si ripiega diventando un supporto ergonomico per appoggiare laptop e tablet.

Nessun compromesso, invece, sul fronte della capacità di carico che si spinge fino a fino a 1.100 kg, con tanto di un piano di carico più basso per agevolare l'accesso e una capacità di traino massima di 2.000 kg. "Grazie all'ecosistema digitale Ford Pro - ha commentato Ted Cannis, CEO di Ford Pro - E-Transit Custom offre una proposta davvero rivoluzionaria ai clienti europei di van. Con un valore di 786 miliardi di dollari, queste aziende costituiscono un contributo vitale per l'economia europea e il nuovo E-Transit Custom darà loro l'impulso alla produttività di cui hanno bisogno mentre avviano la transizione verso i veicoli elettrici".

Il lancio di E-Transit 100% elettrico ha fatto da apripista alla strategia del marchio che prevede quattro nuovi veicoli commerciali elettrici Ford Pro in arrivo in Europa entro il 2024. E-Transit Custom sarà il primo a debuttare sul mercato, sarà costruito da Ford Otosan a Kocaeli, in Turchia ed entrerà in produzione nell'autunno del 2023. (ANSA).