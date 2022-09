Opel Corsa 40 Anniversary festeggia 4 decenni di successi

Ci sono le sei generazioni presentate dal 1982 al 2022 e soprattutto ben 14 milioni di unità prodotte in tutto il mondo a dividere la prima Opel Corsa e l'attuale serie celebrativa 40 Anniversary, presentata oggi nella sede del brand tedesco di Stellantis a Rüsselsheim. Ma ad osservare bene queste due auto si scopre che questi 40 anni di costanti miglioramenti e di evoluzioni tecniche e stilistiche hanno accompagnato un modello 'popolare' e apprezzato come Corsa a superare la linea di demarcazione che divide la mobilità tradizionale da quella del futuro, quindi elettrica, connessa e digitale.

Perché Corsa 40 Anniversary - che sarà prodotta in 1982 unità di cui 200 destinate all'Italia - porta nel nostro mercato i contenuti emozionali di una celebrazione storica, con importanti novità estetiche, con due declinazioni, quella termica con il 3 cilindri turbo benzina 1.2 da 130 Cv (listino da 26.200 euro) e quella elettrica da 100 kW (136 Cv) che, al lordo degli incentivi, viene proposta a 39.000 euro. Questa edizione limitata viene offerta in un nuovo colore della carrozzeria chiamato Rekord Red che ricorda da vicino il rosso utilizzato sulla Opel Corsa A originale. Il contrasto è dato dal tetto nero e dai dettagli color nero, come il logo Opel Blitz, la maniglia per l'apertura del portellone e il nome Corsa posizionato al centro. I cerchi in lega leggera da diciassette pollici color nero lucido con inserti grigio opaco evidenziano il carattere sportivo della vettura.

Ispirato al look della Corsa del 1982, l'interno è anticonvenzionale ed elegante, proprio come la prima generazione di questo modello, soprattutto nella moderna interpretazione del tessuto originale dei sedili in tartan. Anche la placca ricordo dell'edizione limitata è unica: ogni Opel Corsa 40 Anniversary avrà la propria targhetta numerata da 0001 a 1982, posizionata sulla finitura nera della plancia lato passeggero.

Inoltre, come ogni Opel Corsa, questo modello speciale offre di serie numerose funzioni di confort e di sicurezza. L'elenco va dalla radio multimedia (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) e i fari anteriori Led a sistemi elettronici di assistenza alla guida come l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni.