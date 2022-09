Lamborghini Huracan STO e Tecnica, arrivano le emozioni forti

Vistosa, appariscente, muscolare, 650 Cv di potenza e freni in materiali compositi, la Huracan STO sfoggia una livrea presa a prestito dalle Lamborghini che corrono nel campionato Super Trofeo. Intrigante, sexy, ma altrettanto pronta a emozionare con un sovrasterzo di potenza, la Huracan Tecnica, 640 Cv in abito da sera, è l'ultima nata del modello a 10 cilindri della Casa del Toro. Due trazioni posteriori da sogno, interpretazioni della stessa supercar, la Huracan, la sportiva più venduta della storia del brand con 20.000 unità. Due versioni con anime e stili diversi, come emerso con evidenza nel corso di una prova su strada, effettuata nell'affascinante cornice della Costa Smeralda.



L'occasione per il test è stato il bilancio della quarta stagione della Lamborghini Lounge, l'iniziativa estiva che vede protagonista il Costruttore emiliano nella più esclusiva località di mare della Sardegna. La Lounge isolana è una 'temporary home' che da luglio a settembre 2022 ha accolto decine di appassionati del brand, per conoscere e guidare le vetture della gamma, Huracan STO e Tecnica in testa, o per ordinarne una con Ad Personam. Un servizio esclusivo, spiega Tim Bravo, responsabile Comunicazione mondo del Costruttore, che "permette di confezionare una Lamborghini su misura sui gusti del cliente. Si tratta di un programma in crescita, offerto anche dalle Lounge permanenti di New York e Tokyo, scelto dal 90% di chi compra una Aventador, dal 60% di chi acquista una Huracan e dal 30% di chi sceglie una Urus. Permette di abbinare uno o più dei quasi 400 colori disponibili per l'esterno ad altri 200 elementi modificabili tra carrozzeria e abitacolo, sino a creare possibilità di combinazioni quasi infinite". Per prenderli in esame tutte le opzioni in maniera rapida servono dalle 2 alle 4 ore, come verificato con una simulazione di ordine di una Huracan Tecnica, ma alla fine il risultato può essere stupefacente.

Non solo stile, però: la Huracan è anzitutto "sostanza" e divertimento di guida. Caratteristiche che, limiti di velocità stradali permettendo, tra le curve e i saliscendi nero pece d'asfalto che da Poltu Quatu portano a Vignola mare, sono emerse prepotentemente con entrambe le varianti della Huracan disponibili in loco. Un percorso in cui la STO (da 304.283 euro) ha mostrato i muscoli. Lo ha fatto con accelerazioni da incollare al sedile, decelerazioni estremamente efficaci e curve percorse instillando gioia adrenalinica. Con i suoi eccessi di stile, l'alettone maxi e l'airscope sul tetto è davvero un must da sfoggiare con gli amici, magari per ritrovarsi a un brunch in un locale di Porto Cervo. Nell'utilizzo quotidiano, però, paga punti alla "sorellina" Tecnica per fruibilità: spazio bagagli ridotto ai minimi termini e visuale posteriore praticamente nulla i principali nei.

Più educata nel rombo ma non meno divertente da guidare, 40 kg più pesante della Super Trofeo Omologata, ma sempre eccezionalmente brillante, grazie alla medesima trazione posteriore abbinata a un cambio a 7 marce da favola, la Huracan Tecnica (235.500 euro) si fa preferire nella guida prolungata.

Sfoggia un muso a freccia elegantemente accattivante, che la rende perfetta anche per presentarsi a una delle serate esclusive tipiche della Costa Smeralda. L'ultima nata della gamma si posiziona per prezzo tra la Evo (da 195.070 euro) e la STO. Da questa deriva per impostazione meccanica ma è meno estrema e ha... 10 Cv in meno per uno 0-100 km/h che sale da 3 netti a 3"2. Qualche altro dato: 600 Nm di coppia in grado di farla avvertire leggera come piuma sui tornanti sardi, nonostante i suoi 1.379 kg di peso, e velocità massima di 325 km/h, sperimentabile solo nei track-day o nelle gite in Germania. I freni, di tipo convenzionale anziché racing come sulla STO, rispondono bene alle sollecitazioni di una guida spinta, merito anche delle nuove prese d'aria.

Quale la scelta ideale tra le due? Acquistare subito un box doppio e rilassarsi, in attesa della consegna di entrambe: per ordini immediati, infatti, bisogna aspettare almeno sino a inizio 2024.