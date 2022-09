Bentley Flying Spur Speed: lusso ed eleganza a 333 km/h

La Flying Spur Speed che sostituisce nel listino la W12, rappresenta la sublimazione fra prestazioni e lusso. La più potente di tutte le quattro porte della casa di Crewe vanta 85 Cv e 130 Nm di coppia in più rispetto al modello S. Con lo sterzo elettronico integrale, la tecnologia Torque Vectoring by Brake e il Bentley Dynamic Ride di serie, l'agilità è pari alle prestazioni del motore W12 biturbo da 626 Cv.

Vezzi distintivi sono i cerchi dedicati Speed da 22" Dark Tint, Gloss Black e argento; finiture scure, griglie anteriori e i loghi Speed. Su questo modello sono inclusi anche particolari tappi "gioiello" del serbatoio carburante e quello dell'olio. Per amplificare ulteriormente l'essenza prestazionale della Speed, disponibili come optional: la Styling Specification di Bentley (splitter anteriore in fibra di carbonio, minigonne laterali, diffusore posteriore e sottile spoiler sul cofano del bagagliaio) e la Blackline Specification. L'interno dell'abitacolo è stato dotato di una nuova linea cromatica ed un abbinamento di materiali che include l'uso di Dinamica Pure (realizzata con il 73% di poliestere riciclato) per tutti i punti di contatto con il corpo degli occupanti. Nuova la grafica dell'infotainment che si ispira ai cronografi di lusso. Tutte le poltrone sono dotate di riscaldamento, ventilazione, massaggio e due posizioni di memoria. La dotazione specifica Speed comprende anche pedaliera sportiva e pedane interne ed esterne illuminate.

Sotto il cofano il propulsore W12 eroga una potenza di 635 Cv e una coppia di 900 Nm. 0-100 km/h in 3",8 e 333 km/h come top speed. Il cambio è lo stesso ZF con doppia frizione a 8 rapporti della Continental GT: fluido, progressivo e dai cambi marcia più rapidi. La velocità massima viene raggiunta in sesta marcia, mentre le overdrive: settima e ottava, vengono utilizzate per i viaggi rilassanti sulle lunghe percorrenze. Al volante della Flying Spur Speed si può apprezzare un elevato comfort dinamico ed una estrema precisione di guida dovuto principalmente alla trazione integrale attiva, allo sterzo elettrico integrale e al Bentley Dynamic Ride. Le quattro ruote sterzanti di serie, l'Electronic All-Wheel Steering, migliorano sia la stabilità a velocità autostradali sia la manovrabilità in città. Durante le manovre a bassa velocità, il sistema sterza le ruote posteriori in direzione opposta a quelle anteriori. Questo ha l'effetto di accorciare il passo, ridurre il raggio di sterzata, aumentare l'agilità e facilitare il parcheggio. Ad alte velocità, il sistema sterza le ruote posteriori nella stessa direzione di quelle anteriori, aumentando la stabilità e rendendo più sicuri i sorpassi e i cambi di corsia.