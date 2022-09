IAA Hannover, reveal camion leggero elettrico Fuso eCanter

Daimler Truck presenterà la nuova generazione dell'autocarro leggero elettrico Fuso eCanter all'IAA Transportation che si aprirà il 20 settembre ad Hannover. Risultato di uno sviluppo in cui sono confluiti i feedback dei clienti del settore trasporti e dall'analisi dei dati di utilizzo di chi lo ha già nelle proprie flotte, il camion leggero a trazione elettrica eCanter si presenta come il compagno ideale per un'ampia gamma di applicazioni, dal servizio consegne in ambito urbano, agli impieghi municipali, alla manutenzione del verde pubblico fino al servizio soccorso stradale e al settore delle costruzioni.

L'introduzione dell'eCanter Next Generation è un'importante pietra miliare verso l'obiettivo di una flotta di veicoli Daimler Truck a zero emissioni di CO2, visto che l'azienda metterà in vendita nei mercati di Europa, Nord America e Giappone solo veicoli a zero emissioni locali di CO2 a partire dal 2039.

Nuove varianti per le diverse esigenze dei Clienti Il nuovo veicolo soddisfa praticamente tutti gli attuali requisiti di settore nel segmento degli autocarri leggeri tra le 4,25 e le 8,55 tonnellate e, nel prossimo futuro, darà quindi un contributo ancora maggiore al trasporto urbano a zero emissioni locali.

Dall'introduzione dell'eCanter, avvenuta nel 2017, l'affiliata Fuso è considerata una pioniera nei truck elettrici e lavora costantemente all'implementazione di soluzioni di trasporto sostenibili ed a zero emissioni di CO2. Soprattutto nell'impiego urbano, l'eCanter mostra i suoi punti di forza in termini di riduzione del rumore e delle vibrazioni rispetto agli autocarri con motore convenzionale. I clienti apprezzano questi aspetti sui percorsi urbani, in modo particolare in caso d'utilizzo notturno o nelle prime ore del mattino.

In tutto il mondo, diverse centinaia di eCanter sono attualmente in uso presso i Clienti, tra i quali figurano le più grandi azienda di soluzioni logistiche europee. Solo in Europa, l'eCanter viene venduto ormai in ben 13 mercati. In Europa, Giappone, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, i veicoli hanno percorso complessivamente circa 5 milioni di chilometri a trazione esclusivamente elettrica, quindi senza generare emissioni locali.

Il truck leggero elettrico viene prodotto negli stabilimenti Fuso di Tramagal (Portogallo) e Kawasaki (Giappone).