Brabus affila Mercedes EQS, autonomia EV così sfiora 900 km

Grazie a un sapiente lavoro di affinamento della carrozzeria, realizzato in galleria del vento, i preparatori della Brabus, sono riusciti a incrementare l'efficienza della berlina elettrica Mercedes-Benz EQS, prolungandone l'autonomia di viaggio per pieno di elettroni.



Specialisti nella personalizzazione di modelli della Stella, i tecnici della maison tedesca hanno messo a punto nuovi dettagli in carbonio progettati per ridurre il Cx della vettura, senza modificarne sensibilmente le qualità di comfort.

Degli splitter, specifici diffusori posteriori e un piccolo alettone, uniti a un abbassamento dell'assetto (di 15 mm all'anteriore e di 25 mm al posteriore) e a tante altri piccoli interventi hanno permesso di ridurre il coefficiente di resistenza aerodinamica della EQS di ben il 7,2%. Un risultato che ha portato benefici diretti sull'autonomia di percorrenza, calcolata dagli ingegneri di Botropp in un +7%.

Su strada questo si traduce in 100-140 km macinati in più per ogni pieno, valore che si aggiunge ai 782 km dichiarati dalla Casa di Stoccarda nel ciclo misto (WLTP), sino a sfiorare così i 900 km.

Dichiarata anche una diminuzione del 40% dell'effetto portante ad alta velocità, a tutto vantaggio della stabilità della vettura sui lunghi rettilinei.

Nella proposta Brabus spiccano anche i tipici elementi estetici in grado di rendere più dinamica anche l'immagine del veicolo, a partire dai cerchi in lega da 22", monoblocchi forgiati. Non mancano, in aggiunta, ampie soluzioni per personalizzare l'abitacolo.