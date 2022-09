Honda Civic Type R, la versione americana ha 315 cavalli

A valle di una lunga estate di indiscrezioni, sono finalmente noti i valori di potenza e coppia della nuova Honda Civic Type R, almeno per quanto riguarda il mercato americano. La Hot Hatch giapponese, basata sulla undicesima generazione di Civic, vanta 315 Cv e 420 Nm di coppia in base all'omologazione ufficiale.

Sono 9 CV e 20 Nm di coppia in più rispetto alla precedente Civic Type R, che la rendono il modello più potente mai commercializzato negli USA. Se il delta fosse confermato in Europa, la nuova Civic Type R potrebbe essere accreditata di una potenza tra i 325 e 330 Cv, ma in questo caso, per i dati ufficiali, occorre attendere l'omologazione nel Vecchio Continente.