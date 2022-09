Bmw XM, disegni brevetto confermano look del super-suv

Prima le anticipazioni con il sorprendente Concept XM svelato nel 2021. Poi le immagini di 'muletti' in collaudo sulle strade di mezzo mondo. E di recente una foto 'rubata' e pubblicata su Instagram in cui l'auto in versione definitiva si poteva osservare durante un trasporto su rimorchio.

Ora del nuovo super-suv di Bmw, denominato appunto XM, si sa praticamente tutto perché negli archivi digitali dell'ufficio per la proprietà intellettuale del Giappone sono stati scoperti i disegni ufficiali che la Casa di Monaco ha depositato in agosto per congelare il look definitivo di questo inedito modello.

E come sottolineano gli appassionati Bmw nei loro forum, queste viste tridimensionali realizzate al computer confermano ciò che era trapelato in maggio su Instagram, cioè una lieve differenza tra il Concept XM e il super-suv di serie.

l'enorme griglia a doppio rene è un pò meno sporgente rispetto alla prima proposte di stile, così come sono più 'reali' - in quanto sistemati in base alle norme - i gruppi ottici anteriori con fari sdoppiati. Si notano nella vista posteriore i caratteristici quattro tubi di scrico, sistemati verticalmente ai due lati e si ha la conferma di uno sportellino per la ricarica elettrica sul parafango anteriore lato guida.

Bmw XM adotterà infatti una configurazione ibrida plug-in che - utilizzando un V8 biturbo benzina da 4,4 litri di nuova concezione e due motori elettrici di ultima generazione - fornirà una potenza combinata di circa 750 Cv valore che renderà XM la Bmw stradale più potente fino ad oggi. La produzione avverrà nello stabilimento del Gruppo a Spartanburg, nella Carolina del Sud.