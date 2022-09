Bentley Mulliner Batur: pronta al debutto nel Regno Unito

La Bentley Mulliner Batur sbarca nel Regno Unito dove è attesa all'Hampton Court Palace, in occasione del decimo anniversario del Concours of Elegance. Viene prodotta in tiratura limitata a 18 esemplari, votati alla massima esclusività. Combina futuro e tradizione, grazie al look che anticipa il nuovo corso stilistico delle prossime Bentley elettriche, unito alle prestazioni dell'iconico motore W12 6.0 litri da 740 CV.

Inoltre, rappresenta l'anello di congiunzione con il domani della mobilità elettrica, per un''azienda che vuole essere leader mondiale nel settore della mobilità sostenibile di lusso.

Mulliner presenterà anche la Blower Car Zero del 1929, insieme a una Continental GT Mulliner Convertible.