Ariel Hipercar, 'mostruosa' elettrica dai numeri esagerati

Si chiama Ariel Hipercar l'ultimo giocattolo 'mostruoso' del costruttore britannico già conosciuto per le alte prestazioni della Atom e che ha presentato il primo prototipo del suo bolide da pista 100% elettrico. La promessa, visti anche i quasi 1200 CV a disposizione e l'assetto pensato esclusivamente in funzione della pista, è quella di arrivare ad un modello in produzioni con prestazioni 'esagerate'.



Il nome Hipercar, però, pare essere provvisorio perché ne otterrà uno nuovo una volta messa in produzione. La prima coupé di Ariel sarà anche la sua prima auto completamente omologata quando sarà in vendita, tra circa 18 mesi. Chi si aspettava semplicemente l'arrivo di una versione di Atom con tetto e portiere, non era quindi sulla corretta strada, perché la nuova arrivata ha, per il momento in prototipo, e avrà, una volta in produzione, prestazioni ancora più sbalorditive, a cominciare dall'accelerazione da zero a circa 161 km/h in soli 4,4 secondi, grazie al propulsore elettrico e all'aiuto di una turbina.

Se infatti il powertrain elettrico è stato presentato come sufficiente per percorrere circa 240 km, l'autonomia è solo 'teorica' quando si corre in pista. Proprio per questo è stato pensato un particolare sistema di range extender composto da una turbina, in grado di raggiungere i 110.000 giri al minuto. Il risultato dell'intervento della turbina, che si attiva automaticamente mediante il software di gestione della batteria o manualmente dall'abitacolo, è quello di aggiungere altri 50 CV. Il sistema con serbatoio da 35 litri può inoltre essere alimentato con e-fuel e idrogeno, per ridurre al minimo le emissioni.

Sul fronte dei numeri, 'esagerati' come l'intero progetto, l'Ariel Hipercar, che misura 4,30 m in lunghezza, 2,15 m in larghezza e pesa 1556 kg, scatta da 0 a 100 km/h in 2,09 secondi e arriva a 160 km/h in 4,42 secondi. La velocità massima, invece, è di 250 km/h. Tanto si fanno notare i dati relativi alle prestazioni, quanto non passa inosservato anche il prezzo della Hipercar, che sarà messa in vendita a poco meno di un milione di sterline.