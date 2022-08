Suv Smart #1 versione Brabus, diventa missile da 422 Cv

Chi avrebbe mai immaginato di poter acquistare un giorno una Smart con 422 Cv di potenza? Ci voleva il passaggio all'elettrico e soprattutto la volontà dei due partner che costruiscono assieme in Cina quelle che un tempo erano solo city car - cioè Mercedes e Geely - di offrire qualcosa di superlativo, capace di competere con Tesla Model Y Performance.



Così è nato il suv Smart #1 Brabus - presentato in pompa magna al recente Salone di Chengdu - che, grazie alla presenza nella piattaforma Geely SEA di un secondo motore elettrico anteriore in aggiunta a quello posteriore d 268 Cv, porta la potenza disponibile a 422 Cv, Smart #1 Brabus, che per il momento è riservata al mercato interno, può così accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, offrendo cioè prestazioni vicine a quelle della Tesla Model Y Performance e della Kia EV6 GT (che realizzano questo scatto in 3,5 secondi) ma con un prezzo in Cina che corrisponde a 34.500 euro, ben lontano dagli oltre 60.000 delle due dirette concorrenti.

Il nuovo suv elettrico Smart #1 Brabus conserva comunque la batteria al nichel-manganese-cobalto da 66 kWh del modello standard, e che secondo quanto dichiarato dovrebbe fornire la stessa autonomia di 440 km. Anche i tempi di ricarica del suv Smart #1 Brabus - secondo quanto dichiarato dalla Casa - rimangono invariati a 400 Volt e 150kW, con la possibilità di passare dal 10 all'80% in meno di mezz'ora