Škoda Vision 7S, un concept per prossimo SUV a 7 posti

Una sette posti per Škoda, che anticipa l'arrivo di un nuovo SUV di grandi dimensioni con il concept Vision 7S. Il veicolo, completamente elettrico e a sette posti, è stato presentato ieri sera in occasione dell'evento 'Škoda Explore More' a Praga e avrà un un'autonomia di oltre 600 Km, con un picco di ricarica di 200 kW.

"Grazie alla batteria da 89 kWh - ha spiegato Johannes Neft, Membro del Board di Škoda Auto per lo Sviluppo Tecnico - Vision 7S offre un'autonomia di oltre 600 chilometri ed è in grado di effettuare una ricarica rapida a 200 kW. Questi parametri sottolineano le possibilità tecniche della piattaforma modulare elettrificata. Gli interni offrono uno sguardo al futuro della mobilità individuale: le varie configurazioni dell'abitacolo per le diverse situazioni, l'installazione del seggiolino per bambini al centro e l'utilizzo particolarmente intuitivo dell'ampio display centrale girevole definiscono il futuro percorso".

Il concept è anche il primo modello a sfoggiare il nuovo linguaggio di design della casa automobilistica boema. Oltre al frontale Tech-Deck Face, presenta una parte bassa della carrozzeria particolarmente muscolare e linee del tetto aerodinamiche che ne aumentano l'efficienza. Il lungo abitacolo lascia intendere a prima vista il generoso spazio interno.

La parte anteriore del veicolo incorpora elementi di design già noti, come la caratteristica linea Škoda del cofano. Il lettering Škoda ridisegnato sostituisce invece il logo anteriore del brand ed è completato da una nuova striscia di luci ambientali. Questa si estende per tutta la larghezza del veicolo sul bordo superiore della sezione anteriore ed è caratterizzato da grafiche illuminate. I fari sottili sono posizionati più all'esterno e disposti in due file una sopra l'altra, estendendo il gruppo ottico a quattro luci a formare una T. Le luci diurne si estendono invece fino ai parafanghi e formano la linea superiore della T, incorniciando il frontale.

La verniciatura metallizzata opaca nel colore Verde Explorer sottolinea l'aspetto minimalista di Vision 7S, la prima Škoda con un colore della carrozzeria opaco.

Gli interni sono pensati per essere funzionali. I materiali utilizzati non contemplano la pelle naturale ma provengono per lo più da fonti sostenibili e sono resistenti, grazie ad alcune combinazioni di materiali. Un esempio è il fondo dell'auto, realizzato con materiale ricavato da pneumatici riciclati.