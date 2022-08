Audi Q3: a listino il rinnovato motore 1.5 a benzina

Novità in vista per Audi Q3, il Suv compatto dei Quattro Anelli best seller in Italia e secondo in Europa dietro a Q5. Da agosto è disponibile anche con una versione rinnovata di una motorizzazione centrale nell'offerta.

Si tratta del 1.5 Tfsi EVO2, ora in grado di risparmiare circa 0,2 litri di carburante ogni 100 chilometri, mentre le emissioni calano sino a 5 grammi per chilometro. I valori di potenza e coppia rispettivamente fissati a 150 Cv e 250 Nm, rimangono inalterati. Le novità riguardano un nuovo modulo di controllo delle emissioni con catalizzatore a tre vie ed un filtro antiparticolato, entrambi collocati più vicino al motore. Anche il sistema di disattivazione dei cilindri - cylinder on demand (Cod) - è stato rivisto e si attiva in un range più ampio rispetto al passato. Il nuovo 1.5 Tfsi Evo2 viene proposto in abbinamento al cambio manuale a 6 marce o alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Le prestazioni indicano uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,5 per Audi Q3 (9,4 Q3 Sportback), ed una velocità massima di 210 km/h (208 km/h per la variante coupé). Il prezzo di Audi Q3 35 Tfsi parte da 36.700 euro, per il cambio automatico S-tronic bisogna aggiungere 2.200 euro. La Q3 Sportback 35 Tfsi con cambio manuale, invece, viene proposta a partire da 40.600 euro.