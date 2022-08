Zhuge Intelligence, nuovo brand cinese di Changan Automobile

Changan Automobile, che lo scorso anno aveva lanciato il brand Deep Blue le cui prime consegne sono iniziate a luglio, ha annunciato durante la conferenza annuale sull'ecosistema tecnologico aziendale il lancio del nuovo marchio Zhuge Intelligence.

Come ha precisato Zhu Huarong, presidente di Changan Automobile, la missione del nuovo brand sarà quella di operare tre precise aree, ovvero Zhuge Interaction, Zhuge Intelligent Driving e Zhuge Ecosystem, una strategia che conferma la volontà dell'azienda di operare nel segmento dei veicoli con intelligenza di alto livello.

La Casa con sede a Chongqing - che ha iniziato ad operare nel 1990 prima in Jv con Suzuki e poi con Ford - è il quarto produttore di automobili in Cina e fa parte delle cosiddette 'cinque sorelle', unitamente a First Automobile Works, Dongfeng Motor Corporation, Shanghai Automotive Industry Corporation e Chery Automobile.

"Ci concentreremo su prodotti intelligenti - ha detto Zhu Huarong - e ci stiamo trasformando in un'azienda di tecnologie per la mobilità a basse emissioni di carbonio. Entro il 2025, avremo lanciato più di 30 nuovi modelli dotati di intelligenza e connessi alla rete".

Per il nuovo brand, che si suppone prenda il nome da Zhuge Liang lo stratega più abile nel periodo cinese dei Tre Regni (nacque nel 181 d.C.), Changan Automobile ha presentato il concept CD701 che prefigura un possibile modello di serie previsto per il 2023.

L'estetica, che prevede frontalmente una griglia sigillata diventata la regola per i modelli Bev, è resa più personale oltre che dalla striscia di luci diurne a forma di C anche dall'uso di elementi luminosi inseriti nella mascherina.

In coda il design dei gruppi ottici è minimalista come quello della parte anteriore, con un diffuso impiego di elementi Oled caratterizzanti. Il rigore esterno si ritrova anche nell'abitacolo, che presenta elementi - come l'avveniristico volante squadrato e il grande schermo - che lasciano ben intendere un impiego dell'auto anche in modalità di guida autonoma.

Secondo Zhu Huarong questo prototipo CD701 è il primo "nuovo modello a utilizzare la piattaforma super digitale per auto intelligenti SDA".

Non è invece stato precisato se questo brand e questo progetto rientrano nel programma che Avatar Technology Co Ltd - la Jv formata da Changan e Nio - sta portando avanti assieme ai due colossi Huawei e CATL per futuri modelli elettrici intelligenti.