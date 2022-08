Rolls Royce, al Salon Privé novità dalla divisione Bespoke

A partire da mercoledì 31 agosto, gli appassionati di auto di lusso torneranno a riunirsi al Salon Privé, nel parco di Blenheim Palace, in Oxfordshire, dove Rolls Royce presenterà la sua Phantom II. Accanto a questo modello, il marchio britannico farà debuttare anche un'altra novità, ovvero la Black Badge Ghost. I due modelli sono frutto del lavoro della divisione Bespoke del brand, tra competenze artigianali, design e talento ingegneristico.

L'ottava generazione di Phantom è stata presentata nel 2017 e per la sua nuova versione i designer e gli ingegneri Rolls-Royce sono stati guidati dalle richieste dei clienti, che hanno voluto da Rolls-Royce il mantenimento dei tratti distintivi di un'auto per loro già iconica. In risposta a queste richieste dei clienti, sono stati apportati solo leggeri interventi di design.

La principale richiesta era quella di mantenere era la presenza imponente di Phantom. L'operazione è stata possibile anche grazie con una nuova linea orizzontale sopra la griglia, a sua volta leggermente modificata nella geometria in modo in modo da far risaltare ancora di più i dettagli distintivi del marchio. La griglia è ora illuminata, caratteristica, quest'ultima, che ha debuttato sulla Ghost.

Lanciato nel 2016, il nome Black Badge rappresenta invece l'alter ego più sportivo e 'aggressivo' di Rolls-Royce, dotato di più coppia, controllo e potenza. Questa serie Bespoke, disponibile per Wraith, Dawn, Cullinan e Ghost, sposa un'estetica 'dark' e materiali interni pensati appositamente.

Per Salon Privé 2022, la casa britannica presenta la Black Badge Ghost, espressione più potente mai realizzata di una Rolls Royce fino ad oggi.