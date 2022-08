Linee filanti e interni hi-tech per Fiat Fastback

Cresce l'attesa in Sudamerica per la presentazione ufficiale del 14 settembre della Fiat Fastback, alimentata dalla diffusione programmata di immagini e dati da parte della Casa italiana. Dopo aver svelato nei giorni scorsi il nome e le prime foto degli esterni, ecco gli scatti dell'abitacolo della nuova Suv sportiva di Casa Fiat, destinata a debuttare dapprima sul mercato brasiliano.

Assetto rialzato, linee filanti, quasi da coupé a cinque porte, rese più intriganti da protezioni esterne tipiche degli sport utility, caratterizzano il design di questo nuovo modello che all'interno sfoggia soluzioni minimaliste, tecnologia di ultima generazione e spazio a volontà. Progettato dal Centro Design Sud America di Fiat, il nuovo modello riprende alcuni stilemi tipici del brand sia dei modelli europei come Tipo sia di quelli brasiliani come Cronos e Argo e punta a essere il perno del riposizionamento della marca nell'America Latina. Nuova ammiraglia del brand, ha un abitacolo che spicca per pulizia delle linee ed è dominato da un generoso schermo a colori. Materiali e dettagli appaiono in linea con le ambizioni della vettura che, tra l'altro, può essere equipaggiata con cruscotto digitale.

Per conoscere i dati tecnici del modello, che sarà disponibile sia con cambio manuale sia automatico, freno di stazionamento elettrico e fari full Led, bisognerà attendere ancora qualche giorno, sino alla data del reveal ufficiale.