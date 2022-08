Kia EV9: al via i test finali prima del debutto del 2023

La gamma elettrica Kia sta per accogliere la EV9, un Suv elettrico di taglia maxi atteso al debutto nel primo trimestre del 2023. Poggia sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai-Kia, condivisa con la Ioniq 5 e soprattutto con la EV6, dalla quale erediterà verosimilmente anche i propulsori. Se è presto per parlare di potenza e autonomia, è certa la presenza di una o più versioni a trazione integrale, il cui comportamento è stato attentamente valutato dai tecnici negli ultimi test di sviluppo. La Kia EV9 ha infatti affrontato un duro programma di verifica sui saliscendi di un'area collinare, disimpegnandosi in un terreno molto accidentato. Per testare le caratteristiche che lo rendono simile ad un vero fuoristrada, la EV9 ha superato anche la prova del guado profondo.

Le immagini della Kia EV9 sono le prime ufficiali rispetto al Concept EV9, presentato all'AutoMobility a Los Angeles lo scorso anno. Nonostante la livrea mimentica, il Suv sembra allinearsi con decisione al nuovo corso stilistico del brand coreano, inaugurato da Sportage e dalla pluripremiata EV6.