Tesla Model Y: ora anche in versione a trazione posteriore

La gamma della Tesla Model Y accoglie la versione entry-level a trazione posteriore, già ordinabile in Europa con consegne previste a partire da dicembre 2022. La Model Y Rear-Wheel Drive offre fino a 455 chilometri di autonomia, contro i 533 km delle versioni a trazione integrale.

Il tempo per archiviare lo sprint 0-100 km/h sale a 6,9 secondi invece dei 5 della Awd, mentre rimane invariata la velocità massima a 217 km/h. È equipaggiata di serie con Autopilot, Interni Premium (sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante riscaldato) e impianto Audio Premium che include 13 altoparlanti, 1 subwoofer, 2 amplificatori e l'opzione Suono Immersivo. Il prezzo della Tesla Model Y Rear-Wheel Drive parte da 49.990 euro, ben 15.000 in meno rispetto alla Awd e quasi 10.000 in meno della Model 3, finora considerata il modello di accesso alla casa di Elon Musk. Le prime Model Y Rear-Wheel Drive saranno costruite nella Gigafactory di Shanghai.