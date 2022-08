Dacia Jogger Camperiz, il mini camper per 'tutti i giorni'

Attrezzata come un camper, o quasi, ma con le dimensioni di una wagon sui generis. Se già la nuova Dacia Jogger sta dando prova di piacere al pubblico per via della spaziosità multiuso, l nuova trasformazione a firma Camperiz potrebbe non lasciare indifferenti gli amanti dei weekend all'aria aperta.

In attesa della versione camper ufficiale, annunciata dalla casa automobilistica, gli spagnoli di Camperiz hanno pensato di anticipare i tempi con un kit pensato per trasformare la Jogger in mini camper, con il mantenimento dei 5 posti in configurazione viaggio, l'omologazione come camper e il maggior numero di optional e accessori per la sua categoria.

Tutto quello che serve per una prolungata gita fuori porta, su Jogger Camperiz è stato previsto, a cominciare dal frigorifero, dal lavello e da un fornello a gas portatile. Non poteva mancare un letto pieghevole, facile e veloce da montare che occupa, una volta aperto, il bagagliaio e lo spazio dei posti posteriori.

L'installazione di una batteria ausiliaria assicura poi che gli alimenti conservati nel frigorifero siano mantenuti in buone condizioni e per un periodo di tempo utile agli spostamenti.

Mantenendo, in versione 'letto chiuso', la capacità dei cinque posti e quella del bagagliaio, Jogger Camperiz resta un veicolo utilizzabile tutti i giorni, con l'aggiunta di potersi trasformare, all'occorrenza, nel mezzo ideale per una breve vacanza. Alla dotazione è possibile aggiungere anche un modulo di riscaldamento ausiliario statico, in modo da potere trascorrere notti all'aperto, potendo contare su una temperatura adatta nell'abitacolo.