Dodge Challenger Shakedown 2023, è la prima delle Last Call

Dodge ha svelato nelle scorse ore il primo modello della nuova gamma Last Call, che prevede il lancio di sette vetture in edizione speciale dedicate alla storia di Challenger e Charger, prossime a lasciare il mercato con gli attuali modelli. La prima arrivate delle sette previste è la Dodge Challenger Shakedown 2023, presentata nelle scorse ore e ispirata al concept originale Dodge Shakedown Challenger che aveva già catturato l'attenzione quando era stato presentata al SEMA del 2016, a Las Vegas.

Se il concept presentato a su tempo era ispirato alla Challenger del 1971, equipaggiata con parti di un nuovo modello del 2017, la versione 2023 di Shakedown ne riproduce principalmente le parti esterne e interne. Quest'ultima comprende una serie di strisce che percorrono l'intera lunghezza della vettura, con tre linee nere di diverse larghezze e una singola linea rossa. Tutti gli esemplari avranno anche i parafanghi rossi, pinze freno Brembo rosse e una nuova grafica per lo spoiler.

Dodge ha annunciato la produzione di 1000 esemplari solamente, 500 bastendo sulla Challenger R/T Scat Pack e 500 sulla R/T Scat Pack Widebody . Entrambe le varianti sono vendute solo con il propulsore V8 da 6,4 litri e 485CV, con cambio manuale a sei velocità o automatico a otto marce. Altri sei modelli della linea Last Call, tra Challenger e Charger in edizione speciale, saranno rivelati fino al prossimo 21 settembre. Il settimo e ultimo modello Dodge del 2023, l'ultimo del suo genere, sarà presentato al SEMA Show 2022 di Las Vegas, in programma dall'1 al 4 novembre.