Renault Hippie Caviar Motel, camper green su Kangoo E-Tech

Dopo l'allestimento Hippie Caviar Hotel del 2021 basato su un van Trafic, Renault scrive un nuovo capitolo nella sua visione di 'rottura' con gli schemi della mobilità e dell'uso dei camper per l'avventura e il tempo libero con il nuovo con l'Hippie Caviar Motel.

in questo caso il mezzo per fuggire dalla vita in città è basata sulla nuova furgonetta elettrica Kangoo E-Tech, che - proprio per la sua attenzione ai temi ambientali - si identifica ancora di più come un vero e proprio 'mezzo paradisiaco' che si muove silenziosamente nella natura e permette anche di vivere en plein air con il minimo impatto, compreso il contributo che viene dato dai materiali riciclati.

Questa inedita e originale showcar fa pienamente parte della strategia di Renault che mira a ridurre le emissioni di carbonio durante tutto il ciclo di vita del veicolo. Lo fa non solo grazie ai suoi ripiani e pavimento in sughero, ai pneumatici riciclati e al suo motore 100% elettrico, ma anche per la progettazione degli interni, che costituiscono una valida alternativa alle soluzioni di hotellerie convenzionali.

Diversi scomparti intelligenti consentono di riporre l'attrezzatura sportiva sia all'interno che all'esterno del veicolo. I mancorrenti sul tetto, se completati con le apposite traverse, consentono il trasporto degli sci e di altri oggetti o carichi, ma lasciano anche spazio ad un ampio tetto panoramico che - una volta trasformata la panca in un comodo letto - consente di godersi la visione del cielo stellato.

Renault Hippie Caviar Motel utilizza come base il Kangoo E-Tech elettrico a passo esteso (L2) e progettato - piuttosto che per funzionare da hotel 5 stelle da collocare neila natura - come un campo base per esplorazioni e trekking.

Le sue caratteristiche rendono facile spostarsi da un luogo all'altro in modalità green: offre 285 km di autonomia ed ha bisogno di soli 30 minuti per recuperare 170 km di autonomia. Il motore ha una potenza di 90 kW (120 CV) ed è alimentato da una batteria da 45 kWh che permette la ricarica in corrente continua a 80 kW.

Il debutto di Hippie Caviar Motel è previsto per il prossimo 19 settembre in occasione del Salone dei veicoli commerciali IAA Transportation ad Hannover.