Land Rover Defender, Trophy Edition apre porte all'avventura

Land Rover North America ha annunciato una produzione limitata di Defender Trophy Edition.

Il mezzo è anche quello che potrà partecipare ad una competizione votata all'avventura presso il Land Rover Experience Center in Vermont. La Defender Trophy Edition è basata sulla Defender 90 P400 X-Dynamic SE, con l'aggiunta di tutta una serie di accessori, compreso l'iconico colore giallo, che la rendono pronto all'avventura off-road anche estrema Proposta in soli 250 esemplari (220 per gli Stati Uniti e 30 per il Canada), la Trophy Edition dispone di un badge esclusivo sulla carrozzeria, un kit esterno nero, un gancio traino, sospensioni pneumatiche, un kit appositamente studiato per affrontare il clima più freddo, un pacchetto specifico per il fuoristrada e un pacchetto che introduce delle funzionalità avanzate da sfruttare in off-road.

La versione di Defender è infatti progettata per affrontare alcune delle sfide di resistenza più impegnative. "Defender Trophy Edition - ha commentato Joe Eberhardt, Presidente e CEO, Jaguar Land Rover Nord America - continua ad abbracciare quello spirito di avventura che è patrimonio di Land Rover. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai nostri clienti del Defender Trophy Edition per mettere alla prova questi veicoli in occasione dell'esclusiva competizione pensata per loro".

I proprietari di Defender Trophy Edition venduti negli Stati Uniti e in Canada avranno l'opportunità di un ingresso per due persone all'avventura off-road Defender Trophy, della durata di un giorno. La squadra vincitrice prenderà poi parte al Classic Land Rover Trophy Competition che si terrà nella primavera 2023.

Il team vincente potrà poi partire per un viaggio nel Regno Unito, per un'ulteriore esperienza di guida in fuoristrada. La Defender Trophy Edition è disponibile da questo mese di agosto, presso alcuni rivenditori Land Rover negli Stati Uniti e in Canada, con prezzo a partire da 95.000 dollari.