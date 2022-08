Škoda Vision 7S, svelati nuovi dettagli del 'concept'

Škoda Auto ha rivelato un nuovo e secondo bozzetto degli interni del concept Vision 7S. Da quello che è mostrato, la vettura sette posti completamente elettrica presenta un interno minimalista, pensato all'insegna della funzionalità, con un'anteprima del nuovo linguaggio di design della casa automobilistica ceca che svelerà la concept car il 30 agosto.

Il primo bozzetto degli interni del concept Vision 7S ne aveva già fatto osservare il design e il generoso spazio abitabile in grado di ospitare fino a sette persone, su tre file di sedili. Il secondo bozzetto mostra in più il design simmetrico e 'avvolgente', pensato per dare a tutti i passeggeri un senso di sicurezza. Si nota la plancia sottile e ampia, che si estende fino alle portiere, sottolineando la larghezza dell'abitacolo. Tra i 'protagonisti' dell'abitacolo c'è anche un grande touchscreen indipendente, disposto verticalmente e che rappresenta una novità assoluta per Škoda.

Il nuovo volante mostra un design a razze verticali. È appiattito nella parte superiore e inferiore per offrire al conducente una chiara visione del quadro strumenti. Sotto il display centrale si trova una consolle con tre grandi comandi rotanti. Questi, insieme a due grandi pulsanti e a un comando rotante sotto di essi, formano il pannello di controllo aptico.

Sotto, c'è posto anche per speciali vani portaoggetti.