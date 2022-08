Precision EV, primo suv elettrico del brand premium Acura

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Dopo una lunga serie di anticipazioni e di teaser, Honda hai finalmente svelato il primo modello 100% della sua marca premium Acura. L'evento di lancio del Precision EV Concept è avvenuto poche ore fa alla Monterey Car Week, una cornice ideale per questo studio di design (diventerà presto un modello di serie) e che ha anche il compito di mostrare la visione futura dei veicoli elettrificati di Acura.



"Precision EV Concept è uno studio di design che modellerà la direzione dei futuri prodotti Acura nell'era elettrificata, incluso il nostro primo suv completamente elettrico nel 2024 - ha affermato Emile Korkor, vicepresidente Acura con responsabilità per le national sales - Ci impegniamo a fornire prestazioni di precisione in ogni aspetto dell'esperienza del cliente Acura, che include una direzione potente e molto eccitante per la prossima generazione di modelli Acura elettrificati".

Ispirato all'eleganza, all'arte e all'armonia di forma e funzione uniche delle lussuose barche a motore italiane, Acura Precision EV Concept esprime l'intensa attenzione di Acura per le prestazioni con una posizione ampia e atletica, una silhouette espressiva e linee di carattere nitide vestite con un accattivante Double Apex Blu con finitura opaca.

Per Dave Marek, direttore creativo esecutivo di Acura, "questo concept vuole essere uno sguardo alla nostra direzione futura e continua il linguaggio di design Precision Crafted Performance di Acura con un'espressione moderna delle prestazioni. Acura Precision EV Concept sarà la nostra stella polare mentre ci muoviamo in un entusiasmante futuro elettrificato e vedrai questi spunti di design tradurli in futuri modelli di produzione".

Nel nuovo suv elettrico spicca la dimensione quasi 'teatrale' della illuminazione esterna, che sfrutta le più avanzate tecnologie Led per creare effetti inattesi nella evoluzione della griglia a forma di diamante di Acura. L'emozionante tema del design Particle Glitch si ripete sui raggi dei sorprendenti cerchi da 23 pollici di questo Concept.

Rivoluzionari anche gli interni il cui design è incentrato sulle prestazioni coinvolgendo i sensi del guidatore. Lo spazio ipermoderno è ispirato all'abitacolo di un'auto da corsa di Formula 1 con una posizione di guida (vera stranezza) ribassata e una visuale del guidatore da vettura sportiva anziché da suv.

Prevista una rilassante modalità Spiritual Lounge (che ritrae il volante) durante il funzionamento autonomo mentre la modalità Instinctive Drive massimizza il piacere di una guida prestazionale elevando la connessione dinamica con la macchina con strumentazione digitale in stile racing e corroboranti luci ambiente rosse. (ANSA).