Mercedes EQE SUV elettrico svelati ufficialmente gli interni

In attesa del reveal internazionale, che è inserito a calendario per domenica 16 ottobre, Mercedes ha rilasciato le prime immagini ufficiali degli interni del suo nuovo EQE SUV, un inedito modello elettrico che - come avviene per la famiglia E con motori termici - condivide molti elementi con la recente berlina EQE.

Da questo primo sguardo nell'abitacolo del nuovo EQE SUV, si ha la conferma della stretta parentela con la EQE e, per diversi aspetti, con altre Mercedes di ultima generazione. Tutto ruota attorno l'Hyperscreen MBUX (disponibile come opzional) che mette a disposizione del guidatore e di chi siede davanti un insieme di schermi ad alta risoluzione che si fondono senza soluzione di continuità sotto un'unica copertura in vetro. Le prese d'aria esterne hanno invece il classico design a turbina per giocare volutamente sul tema dell'iperanalogico attraverso il contrasto tra la meccanica di precisione high-tech e il mondo dei display digitali. La sezione anteriore della console centrale si unisce al quadro strumenti rimanendo indipendente nello spazio, così come appaiono 'flottanti' sulle porte i quadri di comando del sedili, che diventano elementi funzionali di parti che erano precedentemente puramente decorativi.

EQE SUV sarà un modello d'avanguardia anche per ciò che riguarda i materiali, i colori e in generale l'atmosfera a bordo. Sono previste a seconda degli allestimenti e dei mercati cinque combinazioni coordinate che sottolineano il senso di spaziosità del nuovo suv elettrico.

Chi viaggia a bordo dei EQE SUV, ricorda la nota di Mercedes, sarà immerso in un mondo di colori progressivo e lussuoso che comprende toni caldi e freddi (ad esempio un caldo e moderno marrone Balao che si combina con il grigio Neva dall'aspetto tecnologico e il blu Biscaglia/nero).

Previsto un elemento decorativo ibrido che unisce il calore del legno alla freschezza tecnica dell'alluminio. Le finiture in finitura antracite effetto rilievo 3D, invece, sono caratterizzate da pregiati pigmenti metallici. Presente infine un elemento decorativo tagliato al laser e retroilluminato - a formare la stella stilizzata di Mercedes‑Benz - che crea un'atmosfera speciale all'interno di EQE SUV.