Maserati GranTurismo Folgore, gira senza veli a Peeble Beach

Dopo una importante anteprima nello scorso aprile quando - in occasione della tappa romana del Campionato di Formula E - un prototipo con minime mascherature adesive era stato fotografato ufficialmente con al volante un tester d'eccezione (il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares) è ora la volta di una GranTurismo Folgore sorpresa nella zona di Monterey, in California, mentre si sposta su strada e durante un rifornimento di energia elettrica.

La sua presenza nella zona è evidentemente legata ai test conclusivi che le vetture stanno conducendo in giro per il mondo incluso l'importante mercato degli Stati Uniti. Questa anticipazione della inedita GranTurismo elettrica conferma le doti di questo modello strategico per la nuova era del Tridente: vera icona del brand - aveva anticipato la Casa di Modena in un suo comunicato - offrirà il caratteristico sound Maserati, oltre a soluzioni tecniche d'avanguardia, prestazioni di assoluto rilievo, confort ed eleganza tipiche del Tridente.

Primo modello nella storia di Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche, sarà prodotta presso il polo industriale di Mirafiori e debutterà sul mercato nel 2023.