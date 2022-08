Kia EV9, maxi suv elettrico potenziale rivale di Range Rover

Mostrato fino ad oggi solo come concept, e quindi in ambientazioni anonime, il nuovo maxi suv elettrico EV9 di Kia è stato ora sopreso durante i collaudi su strada. La situazione, prima del lancio, è frequente e prevede sempre la mascheratura della carrozzeria definitiva con le classiche pellicole optical che alterano le linee. Ma gli esemplari che sono stati sorpresi in Germania dai fotografi del magazine Autocar, più precisamente nei pressi della pista del Nurburgring, lasciano chiaramente intendere il look definitivo di questo modello e, di conseguenza, la sua missione commerciale.

Con EV9 l’azienda del Gruppo Hyundai, che negli ultimi anni ha costantemente migliorato il livello dei propri prodotti, punta ora ad entrare a pieno titolo nel segmento premium e competere con questo nuovo suv ‘top’ in un ambito di mercato fino ad oggi dominato dalla Range Rover. A livello dimensionale, va sottolineato, Kia EV9 (che h un passo di 3.100 mm) si inserirà esattamente fra la Range Rover corta (3.000 mm) e quella Long Wheelbase (3.200) e offrirà dunque - come già avviane oggi con il modello indo-britannico - una abitabilità anche posteriore da vera ammiraglia.

Le nuove immagini del suv EV9 in collaudo mostrano oltre alle grandi dimensioni, anche l'ampio frontale e i fari orizzontali accennati. Le dimensioni dell’EV9, ribadisce Autocar, sono le più grandi che si possono ottenere sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP) che è la stessa utilizzata dalla Kia EV6. L'E-GMP ha anche un'architettura elettrica da 800 Volt, che consente una ricarica rapida fino a 350 kW. Per i momento non ci sono dettagli sulla composizione della gamma - che sarà comunicata nell’imminenza del debutto previsto per i primi mesi del 2023 - ma è logico attendersi che EV9 venga proposto come top di gamma a doppio motore elettrico e quattro ruote motrici, nonché con una variante più accessibile dotata di un unico motore collegato all'asse posteriore.

Il nuovo suv EV9 sarà il primo modello Kia ad essere offerto con la tecnologia di guida autonoma Automode e potrà permettere anche software over-the-air che le funzionalità su richiesta (FOD). Kia punta a fare in modo che questa modalità diventi una parte fondamentale del modello di business in futuro per consentire la produzione di meno varianti e la successiva facoltà dei proprietari di completarli con funzioni specifiche, anche molto sofisticate.