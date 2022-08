Con 300 Cv casa-ufficio sprint per la Mercedes Classe C

Look incattivito, motore vitaminizzato e tanti dettagli interni personalizzabili caratterizzano l'elaborazione della Mercedes-Benz Classe C proposta dal garage tedesco Brabus. Disponibile per la versione con carrozzeria berlina o station wagon, sia con motore a benzina (modello C300 4Matic) sia a gasolio (C 300d), la novità punta dritta al cuore degli estimatori del casa-ufficio sprint e, più in generale, degli automobilisti appassionati della vettura media della Casa di Stoccarda che amano essere al centro dell'attenzione in ogni occasione. Effetto garantito, tra l'altro, dai tanti dettagli aggiuntivi in carbonio per la carrozzeria, come le appendici aerodinamiche, tra cui gli originali flap anteriori. Vistose anche le esclusive ruote monodado centrale, disponibili nelle misure da 18, 19 e 20 pollici.



Altri appariscenti elementi distintivi sono le prese d'aria nel fascione anteriore, le luci di direzione a Led, lo spoiler posteriore e i quattro tubi di scarico da 90 millimetri di diametro.

Per quello che riguarda le performance, per la benzina 300 4Matic grazie alla nuova centralina PowerXtra B30 e a interventi di affinamento del propulsore, i tecnici dell'officina di Bottrop hanno 'pompato' nel motore altri 42 Cv, sino a raggiungere la potenza massima di 300 Cv. La coppia motrice è salita da 400 a 450 Nm. Valori che permettono alla Classe C di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 5,8 secondi. La velocità di punta, invece, è stata mantenuta a 250 km/h, limitati elettronicamente.

Per la Diesel il guadagno di potenza è di 45 Cv sino a 310 Cv mentre quello della coppia è di 50 Nm, sino a 600 Nm. Il tutto per uno 0-100 km/h in 5,6 secondi, con velocità sempre autolimitata a 250 km/h.

In entrambi i casi l'assetto presenta nuovi ammortizzatori e un'altezza da terra abbassata sino a 30 mm. Per l'abitacolo, sono numerose le soluzioni offerte per scelta di tessuti e colori, cui si aggiungono i pedali in alluminio, i tappettini con logo Brabus e la selleria rifoderata in Alcantara e pelle.