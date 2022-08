Citroën C3, si rinnova la gamma e c'è anche la ELLE

C'è aria di rinnovamento per Citroën C3, best seller della casa francese che si rifà il 'trucco' e si presenta in scena in quattro versioni diverse, compresa la nuova arrivata ELLE. Da questo mese di agosto, in Italia i clienti possono ordinare la propria Citroën C3 scegliendo tra quattro versioni, dalla You!, alla C-Series, passando dalla Shine e fino alla C3 ELLE. Le diverse versioni si contraddistinguono per elementi estetici specifici ed equipaggiamenti utili nella vita di tutti i giorni.

Disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech 83 S&S (anche per neopatentati) e con la motorizzazione diesel BlueHDi 100 S&S, la versione You! offre 6 tinte per la carrozzeria (Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir, Soft Sand), profili passaruota di colore nero, tetto in opzione a contrasto nel colore Opal White, e di serie i profili dei fari fendinebbia, i gusci dei retrovisori esterni e la finitura montante posteriore, tutti nel colore White. Il prezzo di listino parte da 18.250 euro.

La versione C-Series punta alla ricchezza di equipaggiamenti e al comfort. Disponibile con motorizzazioni benzina PureTech 83 S&S (anche per neopatentati), PureTech 110 S&S e la motorizzazione diesel BlueHDi 100 S&S, la versione C-Series si contraddistingue all'interno per l'ambiente Armonia Grey (con rivestimento in tessuto Mica-Grey), mentre sono disponibili in opzione l'Armonia Emeraude (Tessuto Hello-Emeraude) e l'Armonia Techwood (Tessuto Brumeo-TEP Isabella), entrambe con sedili Advanced Comfort. In opzione, la predisposizione ruotino di scorta, vetri posteriori oscurati, sedili riscaldati, il Pack Navigation Dab, e Active Safety Brake. Il prezzo di listino della versione C-Series parte da 19.250 euro.

La versione Shine dispone invece di serie di Cerchi in lega 16" (Matrix o Hellix a seconda della motorizzazione) vetri posteriori oscurati, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli anteriori elettrici, oltre a 7 tinte per la carrozzeria. Il prezzo di listino, in questo caso, parte da 20.250 euro. Allo stile e al design punta invece la versione ELLE, svelata lo scorso mese di maggio e ora ordinabile in Italia.Disponibile con alimentazione benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6, all'esterno, C3 ELLE si caratterizza per la carrozzeria bicolore di serie, con 2 colori a scelta per il tetto. Per vivacizzare la carrozzeria, è di serie anche il Pack Color Blue Silver Mat. All'interno, l'abitacolo è personalizzato con un ambiente specifico e raffinato, in tessuto Light Prussian Grey e Alcantara. Il prezzo di listino della versione Elle parte da 22.750 euro.