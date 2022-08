Fiat rinnova il look del pick-up compatto Strada

Nuovo look, gamma motori rivisitata e più appeal per Fiat Strada, il pick-up compatto di casa Fiat prodotto in Brasile. Uscito dai listini italiani da oltre un anno, lo Strada torna sul mercato sudamericano più accattivante che mai nella versione modello 2023.

Modifiche estetiche e tecnologiche, propulsori al passo con i tempi e le due versioni Volcano e Ranch, quest'ultima che strizza l'occhio al mondo dei Suv, sono i punti di forza aggiuntivi del cassonato, che conferma la disponibilità in listino della versione con trasmissione automatica CVT. Riconoscibile al primo sguardo per il frontale ristilizzato in cui spiccano il nuovo logo del brand e la bandiera italiana, il modello presenta finiture interne più curate e rivestimenti di qualità superiore. Le proposte Volcano e Ranch si caratterizzano per una maggiore esclusività sia nella dotazione sia nello stile e si affiancano in gamma alle più spartane Endurance e Freedom.

Proposto con cabina, sia singola 'plus' sia doppia, lo Strada 2023 offre, tra l'altro, sistema di climatizzazione automatico bi-zona, dispositivo di ricarica wireless per i telefoni cellulari, impianto multimediale con schermo da 7 pollici.

Rivisitato anche nel portafoglio colori, è ordinabile con due motori: 1.4 Flex abbinato a cambio manuale e 1.3 Flex disponibile anche con l'automatico.