Land Rover Defender Works V8 Trophy II, solo 25 esemplari

Ci sono tre cose che possono stupire parlando di questo nuovo super-offroad appena lanciato Gran Bretagna. La prima è la lunghezza del nome - Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II - che è pero irrinunciabile in quanto racconta l'origine e la destinazione di questo modello in serie limitata.

La seconda, è il fatto che questa novità, che verrà riprodotta in sole 25 unità, è basata su esemplari usati di un modello, fuori produzione dal 2016, in quanto sostituito nella gamma JLR dalla nuova generazione del Defender.

La terza, è il posizionamento del prezzo, corrispondente a circa 270mila euro. Si tratta di un valore stratosferico - che posiziona questa 4x4 al vertice nella storia della marca Land Rover - ma che si potrebbe giustificare se si paragona alle serie speciali del Mercedes Classe G, suo diretto e unico 'rivale' in questa nicchia di mercato.



Progettato e prodotto dalla divisione Classic di Land Rover, il Defender Works V8 Trophy II utilizza come base esemplari semi-nuovi dei Defender costruiti dal 2012 al 2016 nelle versioni 90, 110 e 110 pick-up doppia cabina.

Ogni vettura viene controllata nei minimi dettagli, smontata completamente e ricostruita a mano con sospensioni di ultima generazione, freni più potenti e sterzo migliorato. Sotto al cofano viene montato un motore a benzina V8 da 5,0 litri che produce 400 Cv e 379 Nm di coppia ed è collegato ad un cambio automatico a otto rapporti.

All'esterno, questo modello è caratterizzato da una finitura con design mimetico in bianco e nero (vi vengono richiamati 23 luoghi nel mondo che Land Rover ha visitato per superare 'terreni impegnativi' comprese sfide e spedizioni fuoristrada) e cerchi da 18 pollici neri lucidi con gommatura specifica.

Il look da esplorazione 'professionale' - che è proprio di questa ultima serie della storica Defender - viene rafforzato con l'aggiunta del verricello, del cofano nero satinato per ridurre l'abbagliamento e una barra luminosa a Led lunga 1,2 m sopra al parabrezza, il tutto oltre al completo roll bar esterno.

All'interno, il Defender Works V8 Trophy II è dotato di sedili anatomici in pelle bianca e nera con cuciture a contrasto. La vera pelle è stata aggiunta anche per le finiture delle portiere, del cruscotto e del cielo.

Oltre all'orologio della celebre azienda britannica Elliot Brown, sulla plancia spicca anche un moderno sistema di infotainment, che include navigatore satellitare e connettività per telefoni cellulari.

Michael van der Sande, amministratore delegato della divisione Special Vehicle Operations di Jaguar Land Rover, racconta del rapporto dell'azienda con Elliot Brown: "Land Rover è stata coinvolta in spedizioni globali per oltre 70 anni - ha detto - e questa partnership con il cronometrista ufficiale Elliot Brown ci aiuta a celebrare la nostra storia con un'esperienza unica e desiderabile".

Contestualmente al lancio di questo super-offroad da 270mila euro, la Elliot Brown ha infatti lanciato un robusto orologio da polso che riecheggia tutto ciò che è presente nel Classic Defender Works V8 Trophy II. L'orologio è disponibile per il preordine ora fino al 9 settembre. Le consegne inizieranno a fine aprile 2023.