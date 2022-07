Suzuki S-Cross: ora disponibile in versione Hybrid 140 Volt

Raddoppia l'ibrido disponibile sulla seconda generazione di Suzuki S-Cross. Oltre alla già nota versione mild-hybrid da 129 CV e 235 Nm di coppia, il Suv compatto giapponese ora è disponibile anche in versione Hybrid 140 Volt. Monta il powertrain composto da un motore quattro cilindri aspirato, a ciclo Atkinson, con una cilindrata di 1.462 cm3. La potenza complessiva del propulsore a benzina è di 75kW (102 cv), mentre la potenza totale di sistema tocca gli 84 kW (116 cv). Il sistema ibrido, condiviso con la Suzuki Vitara, è abbinato al cambio robotizzato AGS e al sistema di trazione integrale All-Grip. In partenza e a bassa velocità il sistema ibrido fa muovere la nuova S-Cross Hybrid 1.5 140V con la sola trazione elettrica. Con la batteria completamente carica, in modalità elettrica è possibile raggiungere una velocità di 80 km/h oppure coprire una distanza fino a 4,5 km.



Con il crescere della velocità, il motore elettrico lascia a quello termico il compito di spingere S-CROSS veleggiando quando l'unità a benzina viene spenta e disaccoppiata dalle ruote. Il motore 1.5 DualJet e quello elettrico possono talvolta agire anche insieme quando il pilota accelera con decisione, in modo da garantirgli spunti vivaci e un grande piacere di guida.

Durante le decelerazioni più intense il motogeneratore provvede alla frenata rigenerativa e carica la batteria 140V, un'operazione che svolge talvolta all'occorrenza anche a velocità costante, utilizzando un po' della potenza del motore termico. Il nuovo S-Cross full-hybrid sarà disponibile presso la rete Suzuki a partire dal prossimo settembre. Dal 29 luglio sarà possibile acquistare in anteprima e a condizioni speciali S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition accedendo alla piattaforma Smart Buy del sito Suzuki. L'allestimento speciale include le ricche dotazioni del livello Starview e sarà l'unico disponibile nel primo periodo di commercializzazione con la nuova versione a 140V. Oltre ai sistemi di sicurezza e di guida assistita, l'equipaggiamento dispone di serie: il tetto apribile in vetro che dà il nome alla versione, i sedili riscaldabili e rivestiti in materiale pregiato, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema "Chiavintasca", i cerchi in lega BiColor da 17" il touch screen da 7" dell'infotainment, con navigatore, Bluetooth e connettività Apple CarPlay e Android Auto. Il prezzo parte da 33.090 Euro (Iva inclusa e vernice metallizzata esclusa), compresa l'estensione della garanzia, il prolungamento della garanzia di ulteriori per complessivi 5 anni.