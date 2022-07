Honda Prologue, arriverà nel 2024 l'inedito suv elettrico

In largo anticipo rispetto al debutto commerciale, che avverrà nel 2024, Honda ha diffuso le prime informazioni su Prologue, l'inedito suv elettrico il cui stile è stato realizzato nel Design Studio della Casa giapponese a Los Angeles in California. Lo racconta dettagliatamente un video sul canale Honda of America di YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=FwEfJ7zBmXk) Primo modello Honda progettato principalmente attraverso la tecnologia di visualizzazione della realtà virtuale, Prologue è anche il primo veicolo frutto dell'accordo di collaborazione tra Honda e General Motors e che prevede anche il debutto di una successiva serie di Ev 'accessibili' nel 2027.

Nel video diffuso da Honda, il responsabile stilistico del progetto Jiro Ikeda, che è al lavoro con un team di giovani designer di talento, spiega come Prologue voglia essere un suv moderno e fresco, con linee pulite e semplici, che lo stesso Ikeda definisce 'Neo-Rugged', cioè nuova robustezza.

"Progettare partendo da zero un nuovo modello elettrico Honda - ha detto Sang-Hyuk Ahn, designer di esterni da quattro anni allo Studio in California - ci ha dato più libertà rispetto ai veicoli con un motore a combustione interna, e quindi ci ha permesso di allargare la nostra immaginazione, soprattutto nello stile del frontale. Abbiamo immaginato Prologue con un passo più lungo, sbalzi più corti e pneumatici in grado di creare proporzioni sportive e una posizione più forte sulla strada".

L'impiego della tecnologia di visualizzazione dei bozzetti e dei successi modelli tridimensionali con la realtà virtuale ha permesso anche di accelerare la collaborazione incrociata tra i team di styling Honda negli Stati Uniti e in Giappone. Rispetto al concept Suv-e che era stato mostrato nell'estate del 2021, questa versione mesi definitiva di Prologue mostra un differente trattamento del frontale, meno ispirato a quello (senza griglia) delle altre berline Honda elettriche e nel complesso più armonioso ed elegante.

"Siamo stati in grado di vedere Prologue in ambienti digitali che assomigliano davvero al mondo reale -ha spiegato Marco Tan, VR e CG designer Honda - Simulando e valutando colori, materiali e persino l'illuminazione in un ambiente 3D virtuale, siamo stati in grado di esplorare possibilità che hanno portato il risultato stilistico a un livello superiore".

Prologue sarà un elemento centrale della strategia di elettrificazione Honda che prevede l'obiettivo globale della neutralità del carbonio per tutti i prodotti e le attività aziendali entro il 2050. Honda introdurrà 30 nuovi veicoli elettrici a livello globale entro il 2030, per un volume complessivo di 2 milioni di unità.

In Nord America, Honda lavora anche assieme a GM ad un aggressivo programma di introduzioni di modelli elettrici, per il momento annunciata in tre fasi. Nel 2024 Inizieranno le vendite del suv Prologue, sviluppato in collaborazione con GM.

Nel 2026 inizierà invece la produzione e la vendita di modelli basati sulla e:Architecture di Honda.

Infine nel 2027 arriverà una nuova serie di veicoli elettrici a prezzi accessibili, anche questi sviluppati in collaborazione con GM. Del Prologue, informa la Casa giapponese, verrà realizzata per il mercato Usa anche una variante con il marchio premium Acura.