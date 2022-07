Suzuki Grand Vitara, nuova generazione al debutto in India

Debutto in India per la nuova generazione del suv Grand Vitara che è stata sviluppato da Suzuki nell'ambito dell'accordo di collaborazione con Toyota firmato nel 2017.

Questo modello verrà prodotto in quel Paese dalla Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd. (TKM) in parallelo alla versione a marchio Toyota - denominata Urban Cruiser Hyryder - che è egualmente destinata all'India e ad altri mercati di quell'area.

Nuova Grand Vitara sarà equipaggiati con il motore mild hybrid 1.5 sviluppato da Suzuki e con lo 'strong hybrid' 1.5 sviluppato da Toyota. Si tratta di una opportunità - si legge nella nota - conferma che unendo i punti di forza di Toyota e Suzuki attraverso questa collaborazione, i clienti saranno in grado di scegliere all'interno di un'ampia varietà di tecnologie di elettrificazione e contribuire all'accelerazione della transizione verso una società a emissioni zero in India.

La variante 4WD della nuova Grand Vitara è dotata per la prima volta in India di AllGrip Select, il sistema che consente al guidatore di scegliere tra quattro modalità di funzionamento della trazione selezionabili. Dopo la prima fase di lancio nel mercato interno Suzuki e Toyota stanno pianificando di esportare il nuovo modello in Africa e in altri mercati, che non comprendono però l'Europa.