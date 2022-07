Sono Motors svela Sion, auto familiare a energia solare

La start-up tedesca Sono Motors ha presentato a Monaco Sion, auto familiare per cinque persone completamente ricoperta di pannelli solari. La vettura dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà del 2023. Dopo anni di sviluppo, Sono Motors sta ora costruendo una flotta di veicoli di prova prima di affidare la produzione di massa alla finlandese Valmet Automotive.



Sion è ricoperta da 456 celle solari che consentono di produrre energia elettrica per percorrere circa 110 chilometri.

L'auto, dotata di una batteria che a pena carica garantisce una autonomia di 305 chilometri, è rivolta alle famiglie e ai servizi di car sharing.

Sono Motors ha già 19.000 prenotazioni per Sion, ciascuna con un anticipo medio di 2.225 euro: capitale reinvestito dall'azienda per finanziare lo sviluppo del progetto.

L'obiettivo è produrre oltre 250.000 veicoli nei prossimi sette anni a un prezzo di poco superiore ai 25.000 euro.