Zeekr Mpv Luxury 009, attacco Geely ai minibus parte in Cina

Il Gruppo cinese Geely entrerà a breve con il suo marchio di veicoli elettrici premium Zeekr nel segmento degli Mpv luxury dominato a livello mondiale dll'iconica Classe V Mercedes. Lo ha confermato annunciando la denominazione di questo inedito Mpv (si chiamerà Zeekr 009) e diffondendo soprattutto due immagini teaser da cui si percepisce l'spetto generale di questo minibus.

In particolare spicca l'imponenza del frontale (la griglia squadrata e sigillata incorpora 32 strisce luminose a Led installate verticalmente) mentre il profilo laterale è invece più convenzionale anche se ricco di personalità. E' stato realizzato sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, destinata anche ad altri brand del Gruppo come Volvo e Lynk&Co. 009 è un Mpv elettrico progetto per il momento per rivaleggiare nel mercato cinese con modelli come il Denza D9, ll Buick GL8 e il Voyah Dreamer, ma vista la dimensione internazionale del Gruppo Geely - ed anche la presenza nel lungo elenco delle aziende controllate - della London Electric Vehicle Company (LEVC) - non è escluso che questo minivan elettrico di lusso possa fare la sua comparsa in altri Paesi, soprattutto per i servizi di noleggio con autista.