Skoda, FestEval è il 'camper' one-off su base Enyaq iV

Una Enyaq iV in versione 'camper', ma è solamente una one-off. L'esemplare unico e non destinato alla produzione, è quello realizzato da Skoda UK che ha creato una versione speciale del SUV elettrico chiamato per l'occasione FestEVal e caratterizzato da una tenda d campeggio sul tetto e una 'cucina' al completo per godersi la vita all'aria aperta.



Guarda le fotoSkoda FestEval

Visivamente, l'Enyaq iv 80 FestEVal assomiglia a qualsiasi altro Enyaq, con l'aggiunta del grande contenitore per la tenda montata sul tetto, pensata per essere allestita o smontata in pochi minuti e accessibile tramite una scala. La tenda comprende un letto matrimoniale, un ventilatore a energia solare, una torcia integrata e più reti per lo stoccaggio di oggetti vari.

Il bagagliaio, con i suoi un 585 lt di capacità di carico, che possono crescere fino a 1.710 lt quando i sedili posteriori sono ripiegati, è stato scelto per alloggiare un sistema scorrevole, con tanto di fornelli ad induzione, lavandino pieghevole con il rubinetto ed il tubo flessibile, per un'area cucina completa di scomparti per posate, stoviglie e altro.

I sedili posteriori del SUV elettrico possono essere utilizzati per creare un letto matrimoniale, con l'aiuto di un telaio letto allungabile. Di conseguenza, altre due persone possono dormire all'interno della cabina di Enyaq. Come con l'Enyaq iV standard, il modello camper è dotato di un sistema audio a otto altoparlanti, illuminazione ambientale, un touchscreen di infotainment da 13 pollici e un hotspot Wi-Fi che supporta fino a otto dispositivi.