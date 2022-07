Audi Q3, la 'formula' vincente con ogni tipo di cliente

Non deve stupire il fatto che oltre il 50% delle Audi vendute in Italia appartiene alla gamma Q, cioè alle configurazioni suv e sportback. E che all’interno di questo ‘mondo’ di grande successo la famiglia Q3 rappresenta una immatricolazione su due.



Se le diverse Q3, declinate nelle due configurazioni di carrozzeria (suv tradizionale e coupé) e proposte anche con il look RS per le versioni Audi Sport, sono le 'best seller' dei Quattro Anelli, lo si deve certamente ad un mix di valori che spaziano dalla compattezza unita alla spaziosità interna, dal design muscolare all'ampiezza del portfolio tecnologico e di propulsori, dalla possibilità disponibilità di soluzioni high tech riservate a modelli di segmento superiore alla personalizzazione delle formule finanziarie dedicate,.

E' il caso di Audi Value un programma caratterizzato dalla certezza nell'investimento, della trasparenza nelle spese di gestione e della flessibilità nelle condizioni compresa la possibilità di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire l'auto, riscattarla o restituirla.

Audi Value si affianca il noleggio a lungo termine, una formula scelta da un cliente su due della gamma Q3 e oggi caratterizzato da una flessibilità di riferimento. Il canone, personalizzabile, include immatricolazione e messa su strada, soccorso stradale in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione responsabilità incendio e furto, recupero auto rubata con dispositivo a radio frequenza, assicurazione RCA e manutenzione ordinaria e straordinaria.

A questi vantaggi si affianca ora una flessibilità senza precedenti. Il cliente, infatti, ha facoltà anche dopo la sottoscrizione del contratto - una novità - di modificare alcuni parametri determinanti in funzione del variare delle esigenze di mobilità.Ad esempio è possibile scegliere, a noleggio già in corso, tra 45 diverse combinazioni di durata e percorrenza.

Una Q3 Sportback nella variante centrale 2.0 (35) TDI S Tronic 150 Cv S Line edition, che è inserita nel listino Audi a 49.550 euro, prevede un canone, nella combinazione di riferimento 36 mesi/45.000 chilometri, di 519 euro al mese, modificabile in base alle esigenze dai 24 mesi/20.000 km fino a 48 mesi/200.000 km.

Davvero unica l'opportunità offerta dalla Casa dei Quattro Anelli di mettere alla prova sulle strade della Valle d'Aosta l'intera gamma delle Q3, partendo dalle TFSI turbo a iniezione diretta della benzina proposte nelle configurazioni 1,5 litri da 150 Cv e 250 Nm di coppia e 2,0 litri da 190 Cv e 320 Nm oppure 245 Cv e 370 Nm.

Quest'ultimo propulsore è riservato alla variante Phev che consente sino a 49 chilometri d'autonomia in modalità 100% elettrica ed è omologata con un consumo 'da scooter': solo 1,7/2,0 litri ogni 100 km ed emissioni di CO2 contenute in 38/46 g/km.

Molto importante, e sempre molto valida - come hanno dimostrato le prove con partenza e ritorno a Champoluc - la gamma Q3 a gasolio, centrale nelle vendite nel nostro mercato.

Audi Q3 e Q3 Sportback si avvalgono del modernissimo 4 cilindri 2.0 TDI nelle configurazioni da 150 Cv e 340 Nm di coppia (360 Nm in abbinamento all'S Tronic a 7 rapporti) oppure da 200 Cv e 400 Nm.

I consumi restano il punto forte, soprattutto per chi utilizza l'auto per lunghe percorrenze. La versione d'ingresso Audi Q3 35 TDI è infatti omologata per 5,0/5,5 litri ogni 100 km con emissioni Di CO2 pari a 132/145 g/km, mentre la variante top Q3 Sportback 40 TDI Quattro S Tronic fissa gli strumenti dell'omologazione a 6,3/6,7 litri ogni 100 km con 166/177 g/km di CO2.

Per i clienti più esigenti Audi completa la gamma Q3 con le due versioni AAudi Sport, cioè la RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback, due bolidi che grazie all'iconico 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 Cv e 480 Nm di coppia scattano da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e aggiungono (in assenza di limiti) una velocità autolimitata a 250 km/h o, a richiesta, a 280 km/h.

Ma per esaltare la sportività di Q3 Sportback senza dover passare al mondo Audi Sport è disponibile anche il pacchetto Identity black, riservato alle versioni top di gamma S Line edition e Quattro edition. Comprendono il pack esterno lucido nero titanio Audi exclusive, la verniciatura completa in tinta con la carrozzeria, le calotte dei retrovisori total black, i cristalli posteriori e il lunotto oscurati, i cerchi in lega da 19 pollici - 20 pollici a richiesta - Audi Sport a 7 razze in nero antracite, il cielo in tessuto nero e la scritta modello posteriore sia gli anelli Audi in nero.