Fiat: Fastback, suv coupé riservato al mercato sudamericano

Si avvicina in Brasile il momento del lancio del suv Fastback, un modello Fiat completamente inedito che - si legge in una nota - sarà uno dei protagonisti del riposizionamento del brand sul mercato del Sudamerica.

Creato localmente dal Design Center South America in funzione dei gusti e delle esigenze della clientela del Brasile e degli altri Paesi di quell'area, Fastback (nome che era stato svelato poco più di un mese fa) mantiene le origini nel suo dna e rafforza il carattere italo-brasiliano di Fiat.

In vista del debutto, che avverrà in questo secondo semestre, Il brand di Stellantis ha anticipato qualcosa in più rispetto alla silhouette che aveva accompagnato l'annuncio del nome.

L'immagine che ne coglie la vista laterale - sottolinea il comunicato - mostra tutta l'imponenza e la muscolatura del veicolo in un progetto che riesce a coniugare sobrietà e forza con sportività ed eleganza.

Una silhouette più allungata, cofano più grande e coda leggermente rialzata in prossimità del bagagliaio, oltre a proiettori e fanaleria che 'invadono' le fiancate.

La denominazione Fastback è la stessa della concept car che era stata presentata al Motor Show di San Paolo nel 2018, e che aveva ottenuto un vasto consenso per il suo design che univa i valori di un suv con l'eleganza di una coupé.

Fiat Fastback 2023 - si legge su Autos Segredos - inizierà ad essere prodotto in questo mese di luglio ma il lancio commerciale dovrebbe avvenire il prossimo anno.

E' sempre Autos Segredos, che ha pubblicato anche foto 'rubate' del suv Fastback, ad anticipare la gamma motori. Ci dovrebbero essere una versione 1.0 Turbo Flex 200 da 125 Cv con cambio Cvt a sette rapporti 'virtuali', e che nella variante alimentata con etanolo arriverà a130 Cv.

Ci sarà poi una versione 1.3 T270 da 180 Cv con benzina e 185 Cv con etanolo. In questo caso il cambio sarà solo l'automatico a 6 rapporti. Infine, ma non se ne conosce la data di lancio, la variante Abarth di Fastback - come Fiat fa già in Brasile per il crossover Pulse - che avrà principalmente una caratterizzazione estetica, senza modifiche al propulsore 1.3 T270.