F-150 Raptor R, il pick-up 'definitivo' dell'Ovale Blu

Il nuovo F-150 Raptor R è il pick-up Ford più estremo di sempre. Dopo più di un decennio e tre generazioni trascorse a sfidare le condizioni di viaggio e di lavoro più dure, per la casa dell'Ovale Blu è arrivato il tempo presentare il nuovo F-150 Raptor R, ovvero il più veloce, più potente e con più alte prestazioni mai prodotto e che andrà a fare compagnia in gamma all'attuale Raptor V6 da 450 C.

"Raptor R - ha dichiarato Carl Widmann, ingegnere capo di Ford Performance che ha progettato il veicolo - è il nostro Raptor definitivo".



Il cuore di Raptor R è un nuovo motore V8 da 5,2 litri, sovralimentato e che offre 700 CV. Ford Performance ha infatti 'arruolato' per la missione il motore più potente nella sua gamma, precedentemente visto nella Mustang Shelby GT500, ottimizzandolo per le prestazioni off-road di livello Raptor. Il risultato è il V8 sovralimentato con più coppia mai utilizzato per un pick-up di produzione. Ford Performance ha ricalibrato il compressore di questo motore V8 e ha installato una nuova puleggia per ottimizzare la sua potenza per l'uso fuoristrada, aumentando l'erogazione della coppia. Queste modifiche aiutano Raptor R ad offrire maggiori prestazioni alle velocità più utilizzate in media dai clienti alla guida.

Tra le tante modifiche pensate da Ford Performance per l'off-road, Ford Performance ha pensato anche ad aggiornare i collettori di scarico del motore originale e l'aumento del volume di aspirazione dell'aria del 66%, per far 'respirare' meglio il potente V8 tramite un ingresso di aspirazione dell'aria più ampio e un filtro dell'aria conico a flusso maggiore e ad alta efficienza. La nuova messa a punto di Raptor, privilegia la coppia alla potenza massima, elemento cruciale per la guida in fuoristrada e per l'uso normale del Raptor R. Il motore è abbinato al cambio automatico 10 marce SelectShift con software specifico e alla trazione integrale con elementi rinforzati.

Altri aggiornamenti essenziali per il super-Raptor sono quelli che hanno portato Ford Performance alla scelta di ammortizzatori Fox con tecnologia Five Valve a controllo elettronico, abbinati a bracci modificati sull'assale posteriore. Ispirandosi alle regolazioni tipiche dei veicoli tipo Baja, Ford ha dato al Raptor R una estensione di 330 mm per le sospensioni anteriori e di 358 mm per quelle posteriori e ha previsto una specifica modalità di guida Baja che affianca quelle denominate Quiet, Normal e Sport. Di serie sono anche previsti per la prima volta pneumatici off-road da 37".