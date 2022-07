Jeep: svelate due nuove livree per l'iconico Wrangler

La gamma dei colori di Jeep si allarga con due tinte inedite dedicate all'iconico Wrangler 4xe: Earl e Reign, quest'ultima in edizione limitata. Presentata per la prima volta sul concept Gladiator Farout nel 2020, Earl è una tonalità di grigio con accenni di acquamarina e debutta per la prima volta come colore esterno di serie sui model year 2023 della gamma Wrangler. Il viola, comparso per l'ultima volta sulla JK Wrangler del 2018, fa oggi il suo ritorno come Reign Quest'accattivante colorazione, disponibile in edizione limitata, conquisterà tutti i clienti amanti delle tonalità violacee. Questi nuovi colori si aggiungono alle livree Firecracker Red, High Velocity, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting Gray, Granite Crystal, Black e Bright White.

"Abbiamo ricevuto molti commenti positivi su Earl quando ha debuttato sul concept Gladiator Farout - Jim Morrison, Senior Vice President e responsabile del brand Jeep per il Nord America - e lavoriamo per offrire ciò che i nostri clienti desiderano.

Questi colori in edizione limitata, come Earl e Reign, attirano un vasto pubblico di appassionati perché sono emozionanti, autentici e non passano inosservati, proprio come la community Jeep".