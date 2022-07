Volkswagen ID.4, debutta la trazione integrale da 265 Cv

Dopo la GTX, la gamma di Volkswagen ID.4 accoglie un'altra versione a trazione integrale da 265 Cv.

Grazie alla presenza del secondo motore elettrico sul retrotreno, la ID.4 Pro 4Motion raggiunge una potenza di sistema di 195 kW / 265 CV scaricata sulle quattro ruote, mentre la batteria da 77 kWh garantisce un'autonomia massima di 514 chilometri (WLTP).

Fino ad ora, solo l'ammiraglia sportiva ID.4 GTX 4Motion da 299 Cv era disponibile in versione a trazione integrale. "Con l'ID.4 Pro 4Motion soddisfiamo i desideri dei Clienti e la richiesta di un ulteriore modello con trazione integrale. Si posiziona esattamente tra gli efficienti e confortevoli modelli ID.4 a trazione posteriore e la variante di punta sportiva ID.4 GTX 4Motion", spiega Silke Bagschik, Responsabile Vendite e Marketing della gamma ID. in Italia.

I due motori elettrici del nuovo modello 4Motion spingono la ID.4 da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h. La Volkswagen ID.4 Pro 4Motion da 195 kW (265 CV) ha un prezzo di listino che parte da 56.500 euro.