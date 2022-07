Seat Tarraco Xperience: la top di gamma del Suv a 7 posti

Avvicendamento al vertice della gamma Seat Tarraco. Il nuovo allestimento Xperience, già introdotto sulle sorelle minori Ateca e Arona, ora è disponibile anche per il Suv a 7 posti di Martorell. Tarraco Xperience è riconoscibile dall'esterno da calandra e mancorrenti cromati, mentre i nuovi cerchi in lega da 20" sono disponibili a richiesta. Dentro l'abitacolo, Seat Tarraco XPERIENCE sfoggia nuovi interni rivestiti in Dinamica, un tessuto in microfibra in tonalità grigio/verde scuro in combinazione agli inserti in similpelle PVC, presente sui pannelli porta anteriori. Infine, il battitacco ora è illuminato con la scritta Xperience. L'introduzione del nuovo allestimento sostituisce il precedente Xcellence. Confermata la line-up di motori benzina e diesel, con potenza che oscilla dai 150 Cv erogati dal 1.5 Tsi, fino ai 240 del 2.0 Tsi abbinato alla trazione integrale 4Drive.