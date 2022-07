Toyota Highlander 2023, look più moderno e più tecnologia

Più elegante fuori e più moderno dentro. Sono i contenuti principali dell'aggiornamento del Suv di taglia maxi Toyota Highlander, presentato con l'inedita tinta della carrozzeria Cypress Green e con nuovi cerchi in lega da 20 pollici in nero lucido. Nel 2021 Toyota aveva presentato la quinta generazione del suo Suv di segmento E, ora rinnovato soprattutto sul piano tecnologico con il nuovo sistema d'infotainment Toyota Smart Connect.

Viene ospitato nel nuovo display ad alta definizione da 12.3 pollici, che include il sistema di navigazione basato su cloud in grado di ricevere informazioni in tempo reale sul traffico, oltre ad essere gestibile dall'assistente. La nuova funzione è accessibile anche senza passare per lo smartphone, e non prevede costi aggiuntivi.

A dare slancio alla rivoluzione tecnologica dell'abitacolo c'è anche il nuovo quadro strumenti sempre da 12.3 pollici.

Chiudono il cerchio le funzioni di aggiornamento Over-The-Air che permettono l'aggiornamento periodico delle mappe 3D e del sistema operativo, oltre alle funzioni da remoto gestibili con una App. Confermato il powertrain Full-Hybrid da 248 Cv, in grado di marciare a zero emissioni per una fetta importante del tempo di utilizzo senza l'onere della ricarica.

La gamma Toyota Highlander 2023 si declina in tre allestimenti: Trend, Lounge ed Executive. Il listino parte dai 57.500 euro della versione Trend per arrivare ai 68.500 per il top di gamma Executive, passando per i 63.500 euro della Lounge.

È già ordinabile, con le prime consegne previste all'inizio del 2023.