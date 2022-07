Nissan Ariya: il suv-coupé 100% elettrico che non ti aspetti

In un mercato che conferma la tendenza verso una mobilità sempre più sostenibile, Nissan rafforza la sua posizione con il lancio di Ariya, il crossover coupè 100% elettrico. Design moderno ed elegante, ha già vinto due importanti premi internazionali (l'iF Design Award e dal Red Dot Award) e DNA giapponese, capace di fondere il senso estetico con la funzionalità. Ariya è la prima vettura dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi realizzata sull'innovativa piattaforma CMF-EV. Frontale imponente, Ariya, trasmette grande dinamicità e sportività grazie al suo tetto basso, linee filanti e cerchi da 20" (optional). Nel posteriore, le luci corrono per tutta la larghezza e lo spoiler segue la linea del tetto. Avvicinandosi alla vettura, le porte si aprono automaticamente, le luci si accendono e il logo Nissan si illumina. Tutto grazie alla chiave intelligente nella quale sono memorizzate anche le posizioni del volante, del sedile e della console centrale che si settano automaticamente salendo a bordo.



L'assenza del tunnel centrale e l'unità di condizionamento posta all'estremità anteriore hanno permesso di ottenere un abitacolo molto spazioso e comodo, tipico delle vetture di segmento superiore. Le dimensione di Ariya sono tipiche da segmento c-suv 4,55 m lunghezza, 1,85 m larghezza, e 1,66 m altezza. Il cockpit sembra sbarcare dal futuro, il display "Monolite", composto da un quadro strumenti e uno schermo centrale, entrambi da 12".3, assicura un facile accesso alle informazioni e funzioni di bordo.

Il sistema operativo da la possibilità di interfacciare i personal device tramite Apple CarPlay Wireless o Android Auto.

Completa il tutto un Head-up display a colori capace di proiettare nel campo visivo del driver i parametri fondamentali della vettura e del sistema di navigazione. L'innovativo cruscotto è caratterizzato da controlli aptici, che trasmettono una vibrazione ai polpastrelli quando vengono azionati. Le funzioni del climatizzatore, integrate nella parte centrale della plancia, compaiono solo all'avvio del motore. Console centrale mobile, sedili con tecnologia Zero Gravity e l'estrema silenziosità dell'abitacolo, fanno di Ariya un living su quattro ruote.

Sulla versione top di gamma di Ariya, Nissan, ha portato al debutto e-4ORCE, un sistema avanzato di trazione integrale.

Frutto della grande tradizione del Brand nei veicoli fuoristrada, e-4ORCE è costituito da due motori elettrici, uno per asse, e da un sofisticato sistema che regola forza motrice e l'azione del freno sulle quattro ruote. e-4ORCE offre prestazioni brillanti ed estremo controllo per affrontare, al meglio e con la massima sicurezza, ogni tipo di tracciato e superficie. Ottima la risposta e il controllo in curva, grazie alle ruote con velocità indipendenti. Accelerazioni e frenate senza beccheggio garantiscono stabilità e comfort per guidatore e passeggeri. la guida rialzata e un corto raggio di sterzata rendono questo crossover-coupè facilmente manovrabile. Ariya è disponibile in due allestimenti, Advance ed Evolve, e tre declinazioni: 63kWh 2WD, 87 kWh 2WD (160 km/h top speed) e 87kWh AWD e-4ORCE (200km/h top speed).

Ordinabile sul sito nissan.it o presso la rete delle concessionarie ufficiali, vedrà le prime consegne nel prossimo autunno. Prezzi a partire da 51.400 euro, per la e-4ORCE da 61.900 euro. In linea con la strategia aziendale a lungo termine tracciata nel piano Ambition 2030, Nissan, prevede di avere una versione elettrificata per ogni modello entro il 2023 e arrivare al 100% della gamma elettrificata entro il 2030.