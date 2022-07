Audi RS3 Sportback, la versione ABT tocca i 500 CV

Una compatta dalle prestazioni da supercar, dopo la cura ABT. Il celebre preparatore tedesco ha infatti 'messo le mani' sotto al cofano dell'ultima versione dei Audi RS3 Sportback e il risultato sono prestazioni e potenza da auto da corsa. Se già ai tempi del suo debutto, lo scorso anno, la RS 3, con i suoi 400 CV, aveva già fatto segnare un record sul circuito del Nürburgring nella categoria delle berline compatte, la sua versione ABT raggiunge la potenza di 500 CV e le prestazioni sono destinate ad aumentare di conseguenza.



La ABT RS3-R Sportback è tra le compatte più veloci di sempre e sarà prodotta in soli 200 esemplari, con un incremento di potenza rispetto alla configurazione base di 100 cavalli una coppia complessiva di 600 Nm (contro i 500 Nm della versione originale). Nella versione ABT della RS3, un intercooler ABT viene utilizzato in aggiunta all'unità obbligatoria ABT Engine Control e questa combinazione non solo fornisce all'RS3-R ulteriori 100 CV, ma porta anche con sé un aumento della coppia.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h migliora da 3,8 a 3,3 secondi e al sistema di scarico sono stati aggiunti due terminali doppi ABT con un diametro di 95 millimetri in acciaio inossidabile, in nero opaco.

Per il pacchetto aerodinamico, complice delle prestazioni 'da gara', ABT non ha risparmiato sulla fibra di carbonio, tra splitter anteriore, calotte specchi retrovisori, estrattore aria inferiore e spoiler. I cerchi sono quelli da 20 pollici ABT High Performance HR20, sui quali sono montati pneumatici Goodyear Eagle F1 SuperSport R da 245/30 R20. Numerosi sono anche i badge sparsi lungo la carrozzeria che permetto di riconoscere immediatamente il 'lifting' del preparatore tedesco, specializzato in veicoli del Gruppo Volkswagen.

All'interno dell'abitacolo, i protagonisti sono invece i sedili sportivi con logo ABT e RS3-R, una targhetta identificativa con numero progressivo di produzione e finiture in materiale composito.