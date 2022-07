Nissan Qashqai e-Power il crossover elettrico senza la spina

Dopo aver inventato il segmento dei crossover nel 2007 con Qashqai, oggi il più affollato dalle case automobilistiche, Nissan porta sul mercato un'altra novità: l'e-Power, la propulsione elettrica senza la spina. "Una tecnologia esclusiva che non ha eguali nel mondo dell'auto" spiega Marco Toro Presidente e Ad di Nissan Italia. Un motore elettrico per muovere le ruote e uno termico che produce energia elettrica per alimentare la batteria", spiega il manager. "Qashqai e-Power è in grado di percorre oltre 1.000 km con un solo pieno di benzina". Nel mercato italiano, caratterizzato da una spiccata tendenza verso i crossover (46%) e per i propulsori elettrificati (43%), Qashqai e-Power vuole essere punto di riferimento ed intercettare i bisogni e le esigenze dei clienti che cercano piacere di guida di una elettrica. Con e-Power, che entro la fine dell'anno equipaggerà anche la più grande X-Trail, Nissan, rompe gli schemi con l'unica soluzione elettrificata capace di offrire i vantaggi della guida di una EV senza l'incombenza della colonnina. Il sistema è composto da un motore elettrico capace di una erogazione di 190 Cv di potenza e 330 Nm di coppia subito disponibile, una batteria agli ioni di litio da 2,1 kWh e un motore 1,5 turbo 158 Cv a rapporto di compressione variabile, tecnologia di derivazione Infiniti, utilizzato per la ricarica dell'accumulatore. Tra il motore termico e la trazione alle ruote non ci sono collegamenti meccanici. L'energia sviluppata dal motore termico va ad alimentare la batteria o attraverso l'inverter, su richiesta delle trazione, passa al motore elettrico. Per diminuire ulteriormente i consumi ed aumentare la capacità rigenerativa, Qashqai e-Power si avvale della tecnologia e-Pedal Step, che permette di accelerare e rallentare usando il solo pedale dell'acceleratore. Il sistema, che si attiva tramite un apposito pulsante sulla consolle centrale, è molto utile e comodo nelle situazioni di guida caratterizzate da frequenti variazioni di velocità. I consumi: 5,3 litri ogni 100 chilometri, 119g Co2/Km.

Nissan Qashqai e-Power è disponibile in 5 allestimenti, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+, con prezzi a partire da 36.270 €. La vettura è già ordinabile presso le concessionarie e le prime consegna sono previste da ottobre.