F8XX, Ferrari F8 Tributo in versione Mansory e spider

A poco più di un anno dalla presentazione della Ferrari F8 Tributo Mansory, il preparatore ha svelato anche la la sua versione spider. La nuova arrivata si chiama F8XX ed è 'estrema' come la sorella coupé. Il pacchetto aerodinamico è uguale a quello della versione coupé, con numerose componenti in fibra di carbonio, uno splitter e nuove pinne intorno alla griglia.

Sotto i fari sono state aggiunte altri dettagli in carbonio. Una moltitudine di modifiche sono state apportate anche ai lati della supercar italiana. Il cambiamento più evidente è quello dedicato ai cerchi, in questo caso con raggi neri e guarnizioni in fibra di carbonio forgiato che aiutano l'aerodinamica. Sul fronte posteriore, la Mansory F8XX Spider, sfoggia un paio di ali in fibra di carbonio, ispirate a quelli della Ferrari FXX K. Nuovo è anche il diffusore posteriore con quattro scarichi.

La F8XX Spider è rifinita in una speciale tonalità di verde con accenti di giallo brillante. I clienti possono però personalizzare la finitura esterna a piacimento. Anche l'interno è stato modificato e quasi ogni singola superficie dell'abitacolo è stata ridisegnata in pelle verde brillante, compresi i sedili, il cruscotto, i pannelli delle portiere e il volante. Il motore è il biturbo 3.9 litri V8 da 880 CV e 980 Nm di coppia.