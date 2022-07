Lamborghini Countach, al via le consegne della supercar

Ad aprile 2022 sono iniziate le consegne della Countach LPI 800-4, vettura che rappresenta, ad oggi, una delle edizioni limitate più emblematiche ed esclusive della storia di Lamborghini. L'esperienza di acquisto non si concentra unicamente sull'attesa e sul possesso della Countach LPI 800-4, ma è completata come sempre da alcuni elementi esclusivi, parte del Contact Program Lamborghini.

I 112 possessori della Countach LPI 800-4, già vendute tutte prima del lancio ufficiale avvenuto lo scorso agosto a Pebble Beach, oltre ad avere il privilegio di guidare un pezzo di storia automobilistica reinventato per il futuro, ricevono una serie di oggetti davvero speciali. Sono veri e propri pezzi da collezione che rendono la consegna della vettura ancora più memorabile.

I proprietari della Countach LPI 800-4 hanno ricevuto, alla firma dell'ordine, una lettera di congratulazioni da parte di Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. Si tratta di un'elegante composizione di altissima tecnica cartiera che, in un intrigante gioco di pieni e vuoti incisi al laser, compone e scompone la sagoma della Countach LPI 800-4, custodendo il messaggio di sincere felicitazioni del CEO.

Nei primi mesi di attesa i Clienti Countach LPI 800-4 ricevono una delle 112 repliche numerate di un esclusivo dipinto realizzato come da tradizione da Mateusz Wowk, exterior designer e artista del Centro Stile Lamborghini, diretto dall'Head of Design, Mitja Borkert. Realizzato in originale su tela di grandi dimensioni all'interno del Centro Stile di Sant'Agata Bolognese, il dipinto è stato successivamente acquisito in digitale con tecnologia gigapixel, una delle più avanzate tecnologie di acquisizione museale.